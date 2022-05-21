Eşini ve Sevgilisini Özgür Bırakan Burçlar Hangisidir? İşte Çok Rahat Olan O Burçlar…

Bazı ilişkilerde rahatlık uzun yıllar süren evlilikle sonuçlanan başlangıçları sağlar. Her insanın karakteri ve hayatı algılayışı farklıdır. Her insanın belirli sınırları vardır. Bu sınırlar aşıldığında ilişkiler kopmaya doğru gider. İlişki yaşanırken özgürlük alanı kişilere sunulmalıdır. Bu özgürlük içerisinde kişi kendini daha rahat hisseder. Daha oturaklı ve güvenli bir zemin üzerinde ilişki sürdürülebilir. İlişkilerinde özgür olan özgür olmaktan hoşlanan ve karşı tarafı sıkmayan burçlar…

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