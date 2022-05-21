21 May 2022 - 09:45 Güncelleme: 21 May 2022 - 09:48
İlk Aşkını Asla Unutamayan Burçlar Hangisidir? İşte Çocuğuna Eski Sevgilisinin İsmini Koyan O Burçlar…
Yıllar geçse de hep o ilk aşkını arayan kişiler vardır. Bunlar karakteristik olarak belirli burçlarda toplanır. Eski ilişkisinde yaşadığı o güzel günleri bir türlü unutamazlar. Sizde ilk aşkını unutamayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Yıllar geçse de hep o ilk aşkını arayan kişiler vardır. Bunlar karakteristik olarak belirli burçlarda toplanır. Eski ilişkisinde yaşadığı o güzel günleri bir türlü unutamazlar. Acı ya da tatlı tüm anılar hep akıllarında kalır. Bu durum yeni bir aşka başlamalarını zorlaştırır. Eski sevgilisini unutamayan o burçlar…
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21 May 2022 - 09:45 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.