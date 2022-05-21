- 21 May 2022 - 09:54 G: 21 May 2022 - 09:58

21 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 21 Mayıs 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Her ne kadar hayatın akışının en önemli gereksinimlerinden biri elektrik olsa da kimi zamanlarda, bazı bölgelerde bakım çalışmaları veya diğer etkenler nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Benzer şekilde çeşitli bölgelerde su kesintileri de yaşanabiliyor olsa da elektrik kesintilerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu alandaki kesintiler, ortaya daha büyük mağduriyetler çıkarabiliyor. Çalışma hayatı, ev hayatı ve sosyal hayatın doğrudan etkilenebildiği elektrik kesintilerine ilişkin olarak Ankaralı vatandaşlar, 21 Mayıs Cumartesi günü hangi bölgelerde aksama olacağını araştırıyor. 21 Mayıs Cumartesi günü Ankara’nın hangi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar…

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21 May 2022 - 09:54 - Yaşam

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