Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Kavgalı Kocasını Çatlattı! Süper Minili Elbisesiyle Kıvıra Kıvıra… Ateş Bastırdı! “Boyundan Büyük Oğlun Var!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, “60 yaşındayım” demedi, canlı yayında kıvırdıkça kıvırdı. Kavgalı kocasını çatır çatır çatlatan Seda Sayan, süper minili elbisesiyle nefesler kesti. Ateş bastıran Seda Sayan’a hayranları ise “boyundan büyük oğlun var! Nasıl böyle olabiliyorsun?” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten’le bir yuvaya giren ve aynı yastığa baş koyan Seda Sayan, hayranlarını şok etmişti. Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’e evlenmeden hemen önce gelinlik diyetine giren Seda Sayan, yepyeni bir fiziğe sahip olmuştu. Yeniden doğan Seda Sayan, canlı yayında kocasını çatır çatır çatlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.