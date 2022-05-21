Survivor Nisa’nın Evine Dönüş Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Bizzat Alındı! Ogeday’ın Eli Kolu Boşaldı; Ölümlerden Döndü! Başına Gelen…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı’nın diskalifiye edildiği ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın Nisa Bölükbaşı’nın memleketi Prag’a dönüş biletini aldığı gündeme gelirken; yayınlanan fragmanda ise Ogeday Girişken’in elinin ayağının boşaldığı görüldü. Ölümlerden dönen Nisa Bölükbaşı, başına gelen belayla milyonları gözyaşları içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu için iki takım karşı karşıya gelmişti. Kırmızı takımın oyunu kazanmasıyla birlikte Berkan Karabulut potaya giden ilk isim olmuştu. Yeni bölüm için geri sayım başlarken; Nisa’nın yaşamış olduğu sakatlığın perde arkası ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.