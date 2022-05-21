Survivor Nisa’nın Evine Dönüş Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Bizzat Alındı! Ogeday’ın Eli Kolu Boşaldı; Ölümlerden Döndü! Başına Gelen…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu için iki takım karşı karşıya gelmişti. Kırmızı takımın oyunu kazanmasıyla birlikte Berkan Karabulut potaya giden ilk isim olmuştu. Yeni bölüm için geri sayım başlarken; Nisa’nın yaşamış olduğu sakatlığın perde arkası ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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