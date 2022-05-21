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21 May 2022 - 10:55

Müge Anlı ATV’ye Resti Çekti! Anlaşmalar Yırtıldı; “Ya O, Ya Ben” Deyince… Ekip Komple Dağıldı; Olaylar İyice Karıştı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert için yeni sezon çalışmaları başladı ama Müge Anlı’dan şok bir rest geldi. Anlaşmaların yırtıldığı gündeme bomba gibi düşerken, Müge Anlı’nın, kanala “Ya o ya ben” dediği öğrenildi. Ekibini komple dağıtan Müge Anlı cephesinde olaylar iyice karıştı. İşte büyük şoku yaşatan o olay…