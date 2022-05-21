Müge Anlı ATV’ye Resti Çekti! Anlaşmalar Yırtıldı; “Ya O, Ya Ben” Deyince… Ekip Komple Dağıldı; Olaylar İyice Karıştı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert için yeni sezon çalışmaları başladı ama Müge Anlı’dan şok bir rest geldi. Anlaşmaların yırtıldığı gündeme bomba gibi düşerken, Müge Anlı’nın, kanala “Ya o ya ben” dediği öğrenildi. Ekibini komple dağıtan Müge Anlı cephesinde olaylar iyice karıştı. İşte büyük şoku yaşatan o olay…
Programda ele aldığı konularla ve olaylarla gündemin düşmek bilmeyen isimlerinden biri olan Müge Anlı, sosyal medyayı sallıyor. Ekibiyle birlikte hareket eden Müge Anlı; faili meçhul cinayetler, kayıp ve kaçırılmalar, aile temelindeki sorunları kökünden temizliyor. Şuana kadar 350’den fazla faili meçhul cinayetlerin katillerinin bulunmasında başrol olan Müge Anlı, en sonunda resti çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.