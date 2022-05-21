Masterchef Somer Şef, Acun Medya’nın Üzerini Karaladı! “Kardeşim” Deniliyordu; Kanlı Bıçaklı Oldular! Mehmet Şef ve Danilo Şef…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bomba patlak verdi. Somer Sivrioğlu’nun Masterchef yarışmasının üzerini karaladığı gündeme bomba gibi düşerken; “Kardeşim” dedikleri isimli kanlı bıçaklı oldukları gündemi salladı! Mehmet Şef ve Danilo Şef’ten gelen darbeler ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 5. sezonu için çalışmalar başladı! Başvuruların durdurulduğu bilinirken; toplantılarda yapılmaya başlandı! Mehmet Şefin Masterchef yarışmasından çekileceği gündeme gelmiş ama Mehmet Şef tüm bu iddiaları yalanlayarak yoluna kaldığı yerden devam edeceğini açıklamıştı. Şimdi ise Somer Sivrioğlu krizi dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.