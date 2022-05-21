- 21 May 2022 - 11:24 G: 21 May 2022 - 11:25

Masterchef Somer Şef, Acun Medya’nın Üzerini Karaladı! “Kardeşim” Deniliyordu; Kanlı Bıçaklı Oldular! Mehmet Şef ve Danilo Şef…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bomba patlak verdi. Somer Sivrioğlu’nun Masterchef yarışmasının üzerini karaladığı gündeme bomba gibi düşerken; “Kardeşim” dedikleri isimli kanlı bıçaklı oldukları gündemi salladı! Mehmet Şef ve Danilo Şef’ten gelen darbeler ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 5. sezonu için çalışmalar başladı! Başvuruların durdurulduğu bilinirken; toplantılarda yapılmaya başlandı! Mehmet Şefin Masterchef yarışmasından çekileceği gündeme gelmiş ama Mehmet Şef tüm bu iddiaları yalanlayarak yoluna kaldığı yerden devam edeceğini açıklamıştı. Şimdi ise Somer Sivrioğlu krizi dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 May 2022 - 11:24 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışması Başlar Başlamaz Krizi Yaşadı! Acun Medya İşlemleri Başlattı; Somer Şef Detayı Çılgına Çevirdi! CZN Burak Mı, Nusret Mi? mask
Masterchef Yarışması Başlar Başlamaz Krizi Yaşadı! Acun Medya İşlemleri Başlattı; Somer Şef Detayı Çılgına Çevirdi! CZN Burak Mı, Nusret Mi?
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Masterchef 2022’de! Sırtını Acun Medya’ya Dayadı; Merkez Bankasından Daha Fazla Para Basacak! O Detay… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Masterchef 2022’de! Sırtını Acun Medya’ya Dayadı; Merkez Bankasından Daha Fazla Para Basacak! O Detay…
Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattı! Resti Çekti; Rakip Oluyor! Parayı Beğenmeyince İşler Karıştı… mask
Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Şokunu Yaşattı! Resti Çekti; Rakip Oluyor! Parayı Beğenmeyince İşler Karıştı…
Masterchef Yarışmacıları Belli Oldu! Milyonlar Bu Anı Bekliyordu “Ayyüce Geliyor” İşte O İlk Yarışmacılar! Survivor’dan Transferler Resmen Akılları Durdurdu… mask
Masterchef Yarışmacıları Belli Oldu! Milyonlar Bu Anı Bekliyordu “Ayyüce Geliyor” İşte O İlk Yarışmacılar! Survivor’dan Transferler Resmen Akılları Durdurdu…
Masterchef Mehmet Şefin İstediği Ücret Oldu! Acun Ilıcalı, Somer’e “Güle Güle”, Mehmet’e “Hoş Geldin” Dedi! Öyle Bir Fiyata Devam Ediyor Ki… mask
Masterchef Mehmet Şefin İstediği Ücret Oldu! Acun Ilıcalı, Somer’e “Güle Güle”, Mehmet’e “Hoş Geldin” Dedi! Öyle Bir Fiyata Devam Ediyor Ki…
Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Resti Geldi! Parada Anlaşamayınca; Rakip Oldu! Acun Sinirden Delirecek… mask
Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Resti Geldi! Parada Anlaşamayınca; Rakip Oldu! Acun Sinirden Delirecek…
MasterChef Sil Baştan Değişiyor! Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı… mask
MasterChef Sil Baştan Değişiyor! Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı…
Masterchef Danilo Zanna’dan Kahreden Haber! “Artık Yeter” Dedi; Acısını Duyurdu! Acun Ilıcalı Yerine Bomba İsmi Koydu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Zanna’dan Kahreden Haber! “Artık Yeter” Dedi; Acısını Duyurdu! Acun Ilıcalı Yerine Bomba İsmi Koydu! Neler Oluyor?
Masterchef Yeni Jürileri Eskilerini Aratmayacak! O Şefler Basına Sızdı! CZN Burak, Nusret Gökçe… Acun Ilıcalı Eski Şefleri Sildi Attı! Bombalar Patlıyor… mask
Masterchef Yeni Jürileri Eskilerini Aratmayacak! O Şefler Basına Sızdı! CZN Burak, Nusret Gökçe… Acun Ilıcalı Eski Şefleri Sildi Attı! Bombalar Patlıyor…
Masterchef Yarışmasında Yeni Jüriler Belli Oluyor! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Veda Etti... CZN Burak, Ömür Akkor, Refika Birgül, Fatih Tutak İsimlerine Hazır Olun! Acun Ilıcalı… mask
Masterchef Yarışmasında Yeni Jüriler Belli Oluyor! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Veda Etti... CZN Burak, Ömür Akkor, Refika Birgül, Fatih Tutak İsimlerine Hazır Olun! Acun Ilıcalı…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı ATV’ye Resti Çekti! Anlaşmalar Yırtıldı; “Ya O, Ya Ben” Deyince… Ekip Komple Dağıldı; Olaylar İyice Karıştı! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı ATV’ye Resti Çekti! Anlaşmalar Yırtıldı; “Ya O, Ya Ben” Deyince… Ekip Komple Dağıldı; Olaylar İyice Karıştı! Neler Oluyor?
Survivor Nisa’nın Evine Dönüş Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Bizzat Alındı! Ogeday’ın Eli Kolu Boşaldı; Ölümlerden Döndü! Başına Gelen… mask
Survivor Nisa’nın Evine Dönüş Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Bizzat Alındı! Ogeday’ın Eli Kolu Boşaldı; Ölümlerden Döndü! Başına Gelen…
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Kavgalı Kocasını Çatlattı! Süper Minili Elbisesiyle Kıvıra Kıvıra… Ateş Bastırdı! “Boyundan Büyük Oğlun Var!” mask
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Kavgalı Kocasını Çatlattı! Süper Minili Elbisesiyle Kıvıra Kıvıra… Ateş Bastırdı! “Boyundan Büyük Oğlun Var!”
Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Acun Ilıcalı’ya Şok Kumpas! Kovulduğu Ortaya Çıkmış; Acun Sözleşmeleri Yırtmıştı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Acun Ilıcalı’ya Şok Kumpas! Kovulduğu Ortaya Çıkmış; Acun Sözleşmeleri Yırtmıştı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Emanet 384. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Emanet Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Emanet 384. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Emanet Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Survivor’da Ogeday Nisa Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Ogeday Aşkını İlan Edince; Nişan Törenleri Dominik’te Yapıldı! O Anlar Ekranlara Bile Gelmedi… mask
Survivor’da Ogeday Nisa Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Ogeday Aşkını İlan Edince; Nişan Törenleri Dominik’te Yapıldı! O Anlar Ekranlara Bile Gelmedi…
Survivor All Star Yarışmasında Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Eleme Potasına Giden İsmi Görünce Şaştı Kaldı! Tüm Yarışmacılar… mask
Survivor All Star Yarışmasında Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Eleme Potasına Giden İsmi Görünce Şaştı Kaldı! Tüm Yarışmacılar…
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Boşanma Sonrası Hayatı Yıkım Oldu! Nalan’dan Sonra Öyle Bir İsimle Evleniyor Ki… “Yazıklar Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Boşanma Sonrası Hayatı Yıkım Oldu! Nalan’dan Sonra Öyle Bir İsimle Evleniyor Ki… “Yazıklar Olsun!”
Alparslan Büyük Selçuklu’dan Akça Hatun’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fahriye Evcen Anlaşmayı Yırttı Attı; Sevenlerinin Gözleri Yaşlı… mask
Alparslan Büyük Selçuklu’dan Akça Hatun’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fahriye Evcen Anlaşmayı Yırttı Attı; Sevenlerinin Gözleri Yaşlı…
Survivor All Star’ı Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İfşa Etti! Adem ve Ogeday’ı Yerden Yere Vurdu! Acun Ilıcalı Yayına Konulmasını Bile İstememiş… mask
Survivor All Star’ı Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İfşa Etti! Adem ve Ogeday’ı Yerden Yere Vurdu! Acun Ilıcalı Yayına Konulmasını Bile İstememiş…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı ATV’ye Resti Çekti! Anlaşmalar Yırtıldı; “Ya O, Ya Ben” Deyince… Ekip Komple Dağıldı; Olaylar İyice Karıştı! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı ATV’ye Resti Çekti! Anlaşmalar Yırtıldı; “Ya O, Ya Ben” Deyince… Ekip Komple Dağıldı; Olaylar İyice Karıştı! Neler Oluyor?
Survivor Nisa’nın Evine Dönüş Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Bizzat Alındı! Ogeday’ın Eli Kolu Boşaldı; Ölümlerden Döndü! Başına Gelen… mask
Survivor Nisa’nın Evine Dönüş Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Bizzat Alındı! Ogeday’ın Eli Kolu Boşaldı; Ölümlerden Döndü! Başına Gelen…
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Kavgalı Kocasını Çatlattı! Süper Minili Elbisesiyle Kıvıra Kıvıra… Ateş Bastırdı! “Boyundan Büyük Oğlun Var!” mask
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Kavgalı Kocasını Çatlattı! Süper Minili Elbisesiyle Kıvıra Kıvıra… Ateş Bastırdı! “Boyundan Büyük Oğlun Var!”
21 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
21 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Enerjileriyle Baş Döndüren Burçlar Hangisidir? İşte Asla Yorulmayan O Burçlar… mask
Enerjileriyle Baş Döndüren Burçlar Hangisidir? İşte Asla Yorulmayan O Burçlar…
İlk Aşkını Asla Unutamayan Burçlar Hangisidir? İşte Çocuğuna Eski Sevgilisinin İsmini Koyan O Burçlar… mask
İlk Aşkını Asla Unutamayan Burçlar Hangisidir? İşte Çocuğuna Eski Sevgilisinin İsmini Koyan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL