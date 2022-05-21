Masterchef Somer Şef, Acun Medya’nın Üzerini Karaladı! “Kardeşim” Deniliyordu; Kanlı Bıçaklı Oldular! Mehmet Şef ve Danilo Şef…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 5. sezonu için çalışmalar başladı! Başvuruların durdurulduğu bilinirken; toplantılarda yapılmaya başlandı! Mehmet Şefin Masterchef yarışmasından çekileceği gündeme gelmiş ama Mehmet Şef tüm bu iddiaları yalanlayarak yoluna kaldığı yerden devam edeceğini açıklamıştı. Şimdi ise Somer Sivrioğlu krizi dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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