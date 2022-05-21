Camdaki Kız Dizisinde Hayri – Nalan Aşkı Mide Bulandırdı! Etiket Oldular; Sedat Bile Sevimli Bulundu! Bebek Vakasından Sonra… 

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Camdaki Kız yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Son dönemin en popüler yapımlarından Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin Nalan’a aşkını ilan etmesi herkesi duygulandırdı. Milyonları ekran başına toplayan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi izlenme rekorları kırıyor. Feride’den tüm gerçekleri öğrenen Nalan, etrafındakilere nasıl davranacağını bilemez hale geldi. Bu sırada Hayri’nin ona ilanı aşk etmesi diziye damgasını vurdu.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...