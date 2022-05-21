Camdaki Kız Dizisinde Hayri – Nalan Aşkı Mide Bulandırdı! Etiket Oldular; Sedat Bile Sevimli Bulundu! Bebek Vakasından Sonra…
Camdaki Kız dizisi izlenme rekorları kırıyor. Feride’den tüm gerçekleri öğrenen Nalan, etrafındakilere nasıl davranacağını bilemez hale geldi. Bu sırada Hayri’nin ona ilanı aşk etmesi diziye damgasını vurdu. İşte merak edilen tüm detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Camdaki Kız yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Son dönemin en popüler yapımlarından Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin Nalan’a aşkını ilan etmesi herkesi duygulandırdı. Milyonları ekran başına toplayan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi izlenme rekorları kırıyor. Feride’den tüm gerçekleri öğrenen Nalan, etrafındakilere nasıl davranacağını bilemez hale geldi. Bu sırada Hayri’nin ona ilanı aşk etmesi diziye damgasını vurdu.
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21 May 2022 - 12:22 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.