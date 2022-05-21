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21 May 2022 - 12:27

Survivor Evrim Yolun Sonuna Geldi; O Açıklama Kalemini Kırdırdı! “Güle Güle!” Acun Ilıcalı Bağlantıları Kurup; Sözleşmeyi Feshetti! “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da 12 kez potadan çıkan Evrim Keklik resmen yolun sonuna geldi. O açıklama kaleminin kırılmasına neden olurken; birçok kişi ise “Güle güle Evrim!” açıklamasında bulundu. Acun Ilıcalı’nın bağlantıları kurup sözleşmeleri feshettiği ortaya çıkarken ağızlarda açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…