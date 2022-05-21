Survivor Evrim Yolun Sonuna Geldi; O Açıklama Kalemini Kırdırdı! “Güle Güle!” Acun Ilıcalı Bağlantıları Kurup; Sözleşmeyi Feshetti! “Yok Artık!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da 12 kez potadan çıkan Evrim Keklik resmen yolun sonuna geldi. O açıklama kaleminin kırılmasına neden olurken; birçok kişi ise “Güle güle Evrim!” açıklamasında bulundu. Acun Ilıcalı’nın bağlantıları kurup sözleşmeleri feshettiği ortaya çıkarken ağızlarda açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 2020 döneminde de bulunarak binlerce kitleye hitap eden Evrim Keklik, 2022 sezonunda ise tam tamına 12 kez potaya girmiş ve 12 kişiyi elemişti. Bu durum büyük yankı uyandırırken gelen açıklama şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.