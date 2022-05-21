Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Giriş Yapıyor! Nişan Törenleri Zehir Zıkkım Olacak; Ortalığı Dağıtacak! Geliyor Gelmekte Olan…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’a bomba gibi bir isim giriş yapıyor! Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali Komiser’in umutla geleceği bekleniyordu ki, sonunda müjdeli haber geldi. Nişan töreni yapacak olan Pınar ve Caner’in mutlu günlerini zehir zıkkım edecek olan Ali Komiser, ortalığı kasıp kavuracak! Geliyor gelmekte olan…
Başrollerinde İlker İnanoğlu, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi Cuma akşamlarına damgasını vuruyor. Yıllardır ekranlarda bulunan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu içinse onay çıktı. Bu sezon ekranlara veda eden Alp Korkmaz’ın ise sezon finalinin yaklaşmasıyla birlikte yeniden diziye giriş yapacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.