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21 May 2022 - 12:55

Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Giriş Yapıyor! Nişan Törenleri Zehir Zıkkım Olacak; Ortalığı Dağıtacak! Geliyor Gelmekte Olan…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’a bomba gibi bir isim giriş yapıyor! Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali Komiser’in umutla geleceği bekleniyordu ki, sonunda müjdeli haber geldi. Nişan töreni yapacak olan Pınar ve Caner’in mutlu günlerini zehir zıkkım edecek olan Ali Komiser, ortalığı kasıp kavuracak! Geliyor gelmekte olan…