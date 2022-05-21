- 21 May 2022 - 12:55 G: 21 May 2022 - 13:06

Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Giriş Yapıyor! Nişan Törenleri Zehir Zıkkım Olacak; Ortalığı Dağıtacak! Geliyor Gelmekte Olan…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’a bomba gibi bir isim giriş yapıyor! Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali Komiser’in umutla geleceği bekleniyordu ki, sonunda müjdeli haber geldi. Nişan töreni yapacak olan Pınar ve Caner’in mutlu günlerini zehir zıkkım edecek olan Ali Komiser, ortalığı kasıp kavuracak! Geliyor gelmekte olan…

Başrollerinde İlker İnanoğlu, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi Cuma akşamlarına damgasını vuruyor. Yıllardır ekranlarda bulunan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu içinse onay çıktı. Bu sezon ekranlara veda eden Alp Korkmaz’ın ise sezon finalinin yaklaşmasıyla birlikte yeniden diziye giriş yapacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 May 2022 - 12:55 Ankara- Yaşam

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