Survivor All Star’da Kazanan Takım İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Kriz Üzerine Kriz Yaşayacak; Eleme Potasına Giden İkinci İsim Şampiyon! “Yazıklar Olsun!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da büyük ifşa patlak verdi. Kazanan takımı ortaya çıkaran bu ifşa ağızların açık kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın kriz üzerine kriz yaşayacağı gündemi sallarken; eleme potasına giden ismin bir şampiyon olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında verilen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Kırmızı takım olmuştu. Kırmızı takımın 7 kez üst üste dokunulmazlık oyununu kazanması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Berkan Karabulut ise eleme potasına giden ilk isim olmuştu. Peki, ikinci dokunulmazlık hangi takımın oldu ve hangi takımın şampiyonu eleme adayı oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.