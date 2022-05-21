Survivor All Star’da Kazanan Takım İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Kriz Üzerine Kriz Yaşayacak; Eleme Potasına Giden İkinci İsim Şampiyon! “Yazıklar Olsun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında verilen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Kırmızı takım olmuştu. Kırmızı takımın 7 kez üst üste dokunulmazlık oyununu kazanması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Berkan Karabulut ise eleme potasına giden ilk isim olmuştu. Peki, ikinci dokunulmazlık hangi takımın oldu ve hangi takımın şampiyonu eleme adayı oldu?

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