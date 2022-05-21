Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan ve Rüçhan Saç Baş Birbirine Girdi! Kapak Etti; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! Asıl Mevzu Şimdi Başlıyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Rüçhan ve gelini Türkan birbirilerine girdi! Saç baş kapışan Türkan ve Rüçhan, ağızları açık bıraktı. Türkan’ın hiç acımadan Rüçhan’ı kapak etmesi ve sözleriyle yerden yere vurması ise izleyiciler tarafından alkışla karşılandı. Asıl hikayenin yeni başladığı görülürken; Rüçhan ve Türkan, ipleri kopardı!
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi her Salı akşamına damgasını vuruyor. Dikkatleri üzerine çeken Üç Kız Kardeş dizisinde gelin – kaynana savaşlarının başladığı görülüyordu ama kimse bu kadar tansiyonun yükseleceğini hayal etmemişti. Öyle bir olay yaşandı ki..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.