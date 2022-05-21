- 21 May 2022 - 13:54 G: 21 May 2022 - 14:05

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan ve Rüçhan Saç Baş Birbirine Girdi! Kapak Etti; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! Asıl Mevzu Şimdi Başlıyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Rüçhan ve gelini Türkan birbirilerine girdi! Saç baş kapışan Türkan ve Rüçhan, ağızları açık bıraktı. Türkan’ın hiç acımadan Rüçhan’ı kapak etmesi ve sözleriyle yerden yere vurması ise izleyiciler tarafından alkışla karşılandı. Asıl hikayenin yeni başladığı görülürken; Rüçhan ve Türkan, ipleri kopardı!

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi her Salı akşamına damgasını vuruyor. Dikkatleri üzerine çeken Üç Kız Kardeş dizisinde gelin – kaynana savaşlarının başladığı görülüyordu ama kimse bu kadar tansiyonun yükseleceğini hayal etmemişti. Öyle bir olay yaşandı ki..

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 May 2022 - 13:54 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Giriş Yapıyor! Nişan Törenleri Zehir Zıkkım Olacak; Ortalığı Dağıtacak! Geliyor Gelmekte Olan… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Giriş Yapıyor! Nişan Törenleri Zehir Zıkkım Olacak; Ortalığı Dağıtacak! Geliyor Gelmekte Olan…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri – Nalan Aşkı Mide Bulandırdı! Etiket Oldular; Sedat Bile Sevimli Bulundu! Bebek Vakasından Sonra…  mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri – Nalan Aşkı Mide Bulandırdı! Etiket Oldular; Sedat Bile Sevimli Bulundu! Bebek Vakasından Sonra… 
Survivor 110. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 21 Mayıs 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 110. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 21 Mayıs 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 47.Bölüm Full İzle! 22 Mayıs 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 47.Bölüm Full İzle! 22 Mayıs 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Annenin Sırrıdır Çocuk Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Annenin Sırrıdır Çocuk Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Baba Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Baba Dizisi 13. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Baba Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Baba Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Baba Dizisi 13. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Baba Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 137.  Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 137.  Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 43. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Camdaki Kız 43. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da Kazanan Takım İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Kriz Üzerine Kriz Yaşayacak; Eleme Potasına Giden İkinci İsim Şampiyon! “Yazıklar Olsun!” mask
Survivor All Star’da Kazanan Takım İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Kriz Üzerine Kriz Yaşayacak; Eleme Potasına Giden İkinci İsim Şampiyon! “Yazıklar Olsun!”
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Giriş Yapıyor! Nişan Törenleri Zehir Zıkkım Olacak; Ortalığı Dağıtacak! Geliyor Gelmekte Olan… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Giriş Yapıyor! Nişan Törenleri Zehir Zıkkım Olacak; Ortalığı Dağıtacak! Geliyor Gelmekte Olan…
Survivor Evrim Yolun Sonuna Geldi; O Açıklama Kalemini Kırdırdı! “Güle Güle!” Acun Ilıcalı Bağlantıları Kurup; Sözleşmeyi Feshetti! “Yok Artık!” mask
Survivor Evrim Yolun Sonuna Geldi; O Açıklama Kalemini Kırdırdı! “Güle Güle!” Acun Ilıcalı Bağlantıları Kurup; Sözleşmeyi Feshetti! “Yok Artık!”
Masterchef Somer Şef, Acun Medya’nın Üzerini Karaladı! “Kardeşim” Deniliyordu; Kanlı Bıçaklı Oldular! Mehmet Şef ve Danilo Şef… mask
Masterchef Somer Şef, Acun Medya’nın Üzerini Karaladı! “Kardeşim” Deniliyordu; Kanlı Bıçaklı Oldular! Mehmet Şef ve Danilo Şef…
Müge Anlı ATV’ye Resti Çekti! Anlaşmalar Yırtıldı; “Ya O, Ya Ben” Deyince… Ekip Komple Dağıldı; Olaylar İyice Karıştı! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı ATV’ye Resti Çekti! Anlaşmalar Yırtıldı; “Ya O, Ya Ben” Deyince… Ekip Komple Dağıldı; Olaylar İyice Karıştı! Neler Oluyor?
Survivor Nisa’nın Evine Dönüş Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Bizzat Alındı! Ogeday’ın Eli Kolu Boşaldı; Ölümlerden Döndü! Başına Gelen… mask
Survivor Nisa’nın Evine Dönüş Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Bizzat Alındı! Ogeday’ın Eli Kolu Boşaldı; Ölümlerden Döndü! Başına Gelen…
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Kavgalı Kocasını Çatlattı! Süper Minili Elbisesiyle Kıvıra Kıvıra… Ateş Bastırdı! “Boyundan Büyük Oğlun Var!” mask
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Kavgalı Kocasını Çatlattı! Süper Minili Elbisesiyle Kıvıra Kıvıra… Ateş Bastırdı! “Boyundan Büyük Oğlun Var!”
Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Acun Ilıcalı’ya Şok Kumpas! Kovulduğu Ortaya Çıkmış; Acun Sözleşmeleri Yırtmıştı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Acun Ilıcalı’ya Şok Kumpas! Kovulduğu Ortaya Çıkmış; Acun Sözleşmeleri Yırtmıştı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Emanet 384. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Emanet Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Emanet 384. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Emanet Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Survivor’da Ogeday Nisa Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Ogeday Aşkını İlan Edince; Nişan Törenleri Dominik’te Yapıldı! O Anlar Ekranlara Bile Gelmedi… mask
Survivor’da Ogeday Nisa Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Ogeday Aşkını İlan Edince; Nişan Törenleri Dominik’te Yapıldı! O Anlar Ekranlara Bile Gelmedi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor All Star’da Kazanan Takım İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Kriz Üzerine Kriz Yaşayacak; Eleme Potasına Giden İkinci İsim Şampiyon! “Yazıklar Olsun!” mask
Survivor All Star’da Kazanan Takım İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Kriz Üzerine Kriz Yaşayacak; Eleme Potasına Giden İkinci İsim Şampiyon! “Yazıklar Olsun!”
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Giriş Yapıyor! Nişan Törenleri Zehir Zıkkım Olacak; Ortalığı Dağıtacak! Geliyor Gelmekte Olan… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Giriş Yapıyor! Nişan Törenleri Zehir Zıkkım Olacak; Ortalığı Dağıtacak! Geliyor Gelmekte Olan…
Survivor Evrim Yolun Sonuna Geldi; O Açıklama Kalemini Kırdırdı! “Güle Güle!” Acun Ilıcalı Bağlantıları Kurup; Sözleşmeyi Feshetti! “Yok Artık!” mask
Survivor Evrim Yolun Sonuna Geldi; O Açıklama Kalemini Kırdırdı! “Güle Güle!” Acun Ilıcalı Bağlantıları Kurup; Sözleşmeyi Feshetti! “Yok Artık!”
Camdaki Kız Dizisinde Hayri – Nalan Aşkı Mide Bulandırdı! Etiket Oldular; Sedat Bile Sevimli Bulundu! Bebek Vakasından Sonra…  mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri – Nalan Aşkı Mide Bulandırdı! Etiket Oldular; Sedat Bile Sevimli Bulundu! Bebek Vakasından Sonra… 
Masterchef Somer Şef, Acun Medya’nın Üzerini Karaladı! “Kardeşim” Deniliyordu; Kanlı Bıçaklı Oldular! Mehmet Şef ve Danilo Şef… mask
Masterchef Somer Şef, Acun Medya’nın Üzerini Karaladı! “Kardeşim” Deniliyordu; Kanlı Bıçaklı Oldular! Mehmet Şef ve Danilo Şef…
Müge Anlı ATV’ye Resti Çekti! Anlaşmalar Yırtıldı; “Ya O, Ya Ben” Deyince… Ekip Komple Dağıldı; Olaylar İyice Karıştı! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı ATV’ye Resti Çekti! Anlaşmalar Yırtıldı; “Ya O, Ya Ben” Deyince… Ekip Komple Dağıldı; Olaylar İyice Karıştı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL