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21 May 2022 - 13:54

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan ve Rüçhan Saç Baş Birbirine Girdi! Kapak Etti; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! Asıl Mevzu Şimdi Başlıyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Rüçhan ve gelini Türkan birbirilerine girdi! Saç baş kapışan Türkan ve Rüçhan, ağızları açık bıraktı. Türkan’ın hiç acımadan Rüçhan’ı kapak etmesi ve sözleriyle yerden yere vurması ise izleyiciler tarafından alkışla karşılandı. Asıl hikayenin yeni başladığı görülürken; Rüçhan ve Türkan, ipleri kopardı!