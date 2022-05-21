Acun Ilıcalı’nın Düğün Davetiyeleri Hazır! Gelinlik – Damatlık Hazırlanıyor; Şeyma Subaşı Sinir Krizlerine Girip Girip Çıkacak! Ortalık Karışık…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, iddialara göre resmen evleniyor! Şeyma Subaşı’ndan sonra evlenmeyeceği düşünülen Acun Ilıcalı’nın düğün davetiyelerinin hazır hale gelmesi milyonları şok içerisinde bıraktı. Şeyma Subaşı’nın bu iddialar sonrasında sinir krizine gireceğine dair yorumlarda yapılırken; ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor, Masterchef, Exxen gibi önemli projelerde imzası olan Acun Ilıcalı’nın 3 evlilik yaptığı biliniyordu. En son evliliğini Şeyma Subaşı’yla yapan Acun Ilıcalı, 1 yıl kadar evli kaldıktan sonra ayrılma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı’nın evleneceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.