Acun Ilıcalı’nın Düğün Davetiyeleri Hazır! Gelinlik – Damatlık Hazırlanıyor; Şeyma Subaşı Sinir Krizlerine Girip Girip Çıkacak! Ortalık Karışık…

Survivor, Masterchef, Exxen gibi önemli projelerde imzası olan Acun Ilıcalı’nın 3 evlilik yaptığı biliniyordu. En son evliliğini Şeyma Subaşı’yla yapan Acun Ilıcalı, 1 yıl kadar evli kaldıktan sonra ayrılma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı’nın evleneceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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