- 21 May 2022 - 17:24

Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Volkan Hapı Yutacak; “Keşke Ölsem” Diyecek! Asya Bir Yandan, Derin Bir Yandan… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de finali ifşa edildi! Volkan’ın hapı yutacağı hatta “Keşke ölseydim” diyeceği konuşulurken; Sadakatsiz dizisi her şeyi alt üst etti. Asya bir yandan, Derin bir yandan Volkan’a darbeleri indirirken; seyirciler ise “yok artık” dedirtti. Gündemi sallayan bu ifşa, Volkan’ın sonunun geldiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Finaline sadece 1 bölüm kalan Sadakatsiz’de Volkan, Asya’ya yakın olmak isterken; Derin cephesinden darbeleri arka arkaya almıştı. Dizinin final bölümüne sayılı günler kala ortaya çıkan ifşa ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 May 2022 - 17:24 Ankara- Yaşam

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