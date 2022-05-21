Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Volkan Hapı Yutacak; “Keşke Ölsem” Diyecek! Asya Bir Yandan, Derin Bir Yandan… “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de finali ifşa edildi! Volkan’ın hapı yutacağı hatta “Keşke ölseydim” diyeceği konuşulurken; Sadakatsiz dizisi her şeyi alt üst etti. Asya bir yandan, Derin bir yandan Volkan’a darbeleri indirirken; seyirciler ise “yok artık” dedirtti. Gündemi sallayan bu ifşa, Volkan’ın sonunun geldiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Finaline sadece 1 bölüm kalan Sadakatsiz’de Volkan, Asya’ya yakın olmak isterken; Derin cephesinden darbeleri arka arkaya almıştı. Dizinin final bölümüne sayılı günler kala ortaya çıkan ifşa ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.