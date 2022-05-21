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21 May 2022 - 17:24

Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Volkan Hapı Yutacak; “Keşke Ölsem” Diyecek! Asya Bir Yandan, Derin Bir Yandan… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de finali ifşa edildi! Volkan’ın hapı yutacağı hatta “Keşke ölseydim” diyeceği konuşulurken; Sadakatsiz dizisi her şeyi alt üst etti. Asya bir yandan, Derin bir yandan Volkan’a darbeleri indirirken; seyirciler ise “yok artık” dedirtti. Gündemi sallayan bu ifşa, Volkan’ın sonunun geldiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…