Masterchef Yarışmacıları Birbirine Girdi! “Masan Bile…” Mehmet Şef Görse Yüzlerine Tükürür! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Masterchef Türkiye yarışmacıları sosyal medyada adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. TV8 ekranlarının fenomen programlarından olan Masterchef yarışmasında kozlarını paylaşan ünlü isimler birbirine girdi! İşte detaylar...
Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Masterchef Türkiye yarışmacıları sosyal medyada adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. TV8 ekranlarının fenomen programlarından olan Masterchef yarışmasında kozlarını paylaşan ünlü isimler birbirine girdi! Masterchef’te yarışan Güzide Mercan milyonluk villaları ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Lüks hayatını sosyal medya hesabından gözler önüne seren Masterchef Güzide, sofrasını paylaşınca tüm dikkatleri üzerine çekti. Üstelik eski Masterchef yarışmacısı Yasin Obuz ise arkadaşı ile dalga geçen paylaşımıyla sosyal medyaya damgasını vurdu.
21 May 2022 - 17:41 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.