Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Patladı! “Hadise Çekiyordur!” Kerem Bürsin’in Gözündeki Yaş Bitmek Bilmiyor… “Sıfır Uyum!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yeni aşkıyla milyonları şok içerisinde bıraktı. Aşkları ilk kez patlarken; görüntüleri çeken kişinin Hadise olduğuna dair yorumlar yapıldı. Kerem Bürsin’in gözündeki yaşın dinmediği sosyal medyayı salladı! Birçok kişi ikiliyi hiç yakıştırmadıklarını dile getirerek; “Sıfır uyum” olduklarını dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le yollarını ayıran Hande Erçel, sevenlerinin hüngür hüngür ağlatmışlardı. Kerem Bürsin’den sonra Atasay’ın müdürü Atasay Kamer’le anılan Hande Erçel, yakın çevresine “Hayatımda birisi yok. Kafamı dinlemek istiyorum” sözlerini dile getirmiş ve aşkı Kaan Yıldırım’da bulduğunu duyurmuştu. Peki, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşkı nasıl patlak verdi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.