- 21 May 2022 - 17:49 G: 21 May 2022 - 17:53

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Patladı! “Hadise Çekiyordur!” Kerem Bürsin’in Gözündeki Yaş Bitmek Bilmiyor… “Sıfır Uyum!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yeni aşkıyla milyonları şok içerisinde bıraktı. Aşkları ilk kez patlarken; görüntüleri çeken kişinin Hadise olduğuna dair yorumlar yapıldı. Kerem Bürsin’in gözündeki yaşın dinmediği sosyal medyayı salladı! Birçok kişi ikiliyi hiç yakıştırmadıklarını dile getirerek; “Sıfır uyum” olduklarını dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le yollarını ayıran Hande Erçel, sevenlerinin hüngür hüngür ağlatmışlardı. Kerem Bürsin’den sonra Atasay’ın müdürü Atasay Kamer’le anılan Hande Erçel, yakın çevresine “Hayatımda birisi yok. Kafamı dinlemek istiyorum” sözlerini dile getirmiş ve aşkı Kaan Yıldırım’da bulduğunu duyurmuştu. Peki, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşkı nasıl patlak verdi?

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21 May 2022 - 17:49 Ankara- Yaşam

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