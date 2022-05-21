Sinem Kobal’ın Kızının Adı Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Bu Sebepten O İsimleri Koymuşlar… “Vay Be!”
Sosyal medyada en çok konuşulan çiftlerden biri olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebekleri dünyaya geldi. 16 Mayıs tarihinde doğum yapan Sinem Kobal’a sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı geldi. İşte detaylar...
Sosyal medyada en çok konuşulan çiftlerden biri olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebekleri dünyaya geldi. 16 Mayıs tarihinde doğum yapan Sinem Kobal’a sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı geldi. Ünlü çift, yeni doğan kızlarının adını Leyla koyduklarını açıklamasıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Magazin dünyasının en sempatik çiftlerinden biri olarak gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, tebrik mesajlarını kabul ederken sosyal medyada gündem oldu.
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21 May 2022 - 18:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.