Sinem Kobal’ın Kızının Adı Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Bu Sebepten O İsimleri Koymuşlar… “Vay Be!”

Sosyal medyada en çok konuşulan çiftlerden biri olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebekleri dünyaya geldi. 16 Mayıs tarihinde doğum yapan Sinem Kobal’a sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı geldi. Ünlü çift, yeni doğan kızlarının adını Leyla koyduklarını açıklamasıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Magazin dünyasının en sempatik çiftlerinden biri olarak gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, tebrik mesajlarını kabul ederken sosyal medyada gündem oldu.

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