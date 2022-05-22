Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Veda! Yalan Deniyordu, Kimse İnanamamıştı Ama Yapımcı Kararını Verdi! “Güle Güle!”

TRT 1 ekranlarının en sevilen yapımlarından Gönül Dağı dizisinde izleyenlere büyük şok yaşatan gelişmeler yaşandı. Milyonların ekran başına toplandığı Gönül Dağı dizisinde herkesi şaşırtan veda gündeme geldi. Gülsüm Öğretmen’in kızı Dilek Akgün karakterini canlandıran Gülsim Ali, sevenlerini üzen haberi paylaştı. Senaryo gereği sınıf arkadaşı ve çocukluk aşkı Taner karakteri ile Gedelli köyünde evlilik yapan Gülsim Ali’nin Gönül Dağı’na veda edeceği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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