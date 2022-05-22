Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Veda! Yalan Deniyordu, Kimse İnanamamıştı Ama Yapımcı Kararını Verdi! “Güle Güle!”
TRT 1 ekranlarının en sevilen yapımlarından Gönül Dağı dizisinde izleyenlere büyük şok yaşatan gelişmeler yaşandı. Milyonların ekran başına toplandığı Gönül Dağı dizisinde herkesi şaşırtan veda gündeme geldi. Gülsüm Öğretmen’in kızı Dilek Akgün karakterini canlandıran Gülsim Ali, sevenlerini üzen haberi paylaştı. İşte detaylar...
TRT 1 ekranlarının en sevilen yapımlarından Gönül Dağı dizisinde izleyenlere büyük şok yaşatan gelişmeler yaşandı. Milyonların ekran başına toplandığı Gönül Dağı dizisinde herkesi şaşırtan veda gündeme geldi. Gülsüm Öğretmen’in kızı Dilek Akgün karakterini canlandıran Gülsim Ali, sevenlerini üzen haberi paylaştı. Senaryo gereği sınıf arkadaşı ve çocukluk aşkı Taner karakteri ile Gedelli köyünde evlilik yapan Gülsim Ali’nin Gönül Dağı’na veda edeceği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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22 May 2022 - 13:31 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.