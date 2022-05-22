Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Sonunda Ekranlara Geri Dönüyor! Anlaşmalar Tamamlandı; Eski Kadro Yeniden Bir Arada!
Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili müjdeli haber geldi. Uzun bir süredir yeniden ekranlara geleceği konuşulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. ATV ekranlarının fenomen dizisinde eski kadronun yeniden bir araya geleceği ve anlaşmaların tamamlandığı belirtildi. İşte EDHO ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili müjdeli haber geldi. Uzun bir süredir yeniden ekranlara geleceği konuşulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. ATV ekranlarının fenomen dizisinde eski kadronun yeniden bir araya geleceği ve anlaşmaların tamamlandığı belirtildi. Milyonları ekran başına toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan kaldığı yerden devam edecek.
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22 May 2022 - 13:31 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.