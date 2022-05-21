- 21 May 2022 - 18:12 G: 21 May 2022 - 18:22

Masterchef Pelin Bu Kez Sınırları Aştı; Denizin İçinde… Danilo Şefle Aşk Yaşadığı Konuşulmuştu; Görenler Eridi Bitti! “Vay Maşallah!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, bu kez sınırları aştı. Denizin içinde minicik şortuyla paylaşım yapan Masterchef Pelin Zaman, nefesleri kesti. Bir zamanlar Danilo Şefle aşk yaşadığı konuşulan Masterchef Pelin, görenlerin eriyip bitmesine neden oldu. İşte milyonlara yeni haliyle “Vay maşallah” dedirten o paylaşım…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında kabin memuru olarak katılan ama gitmiş olduğu ülkelerde, tatmış olduğu yemeklerden etkilenerek şef olma hayali kuran Pelin Zaman, birçok profesyonel aşkının yarışmadan elenmesine neden olmuştu. Yaptığı lazanya yemeğiyle yarışmaya katılan Pelin Zaman, yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabını aktif bir biçimde kullanmaya başlamıştı. Şimdi ise tatilinden pozlar paylaşarak nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 May 2022 - 18:12 Ankara- Yaşam

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