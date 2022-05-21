Masterchef Pelin Bu Kez Sınırları Aştı; Denizin İçinde… Danilo Şefle Aşk Yaşadığı Konuşulmuştu; Görenler Eridi Bitti! “Vay Maşallah!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında kabin memuru olarak katılan ama gitmiş olduğu ülkelerde, tatmış olduğu yemeklerden etkilenerek şef olma hayali kuran Pelin Zaman, birçok profesyonel aşkının yarışmadan elenmesine neden olmuştu. Yaptığı lazanya yemeğiyle yarışmaya katılan Pelin Zaman, yarışmadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabını aktif bir biçimde kullanmaya başlamıştı. Şimdi ise tatilinden pozlar paylaşarak nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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