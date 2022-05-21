Meryem Üzerli Kırmızı Çizgiyi Aştı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! Eski Halinden Zerre Eser Yok! “Hürrem!”
Meryem Uzerli özel tasarımlı kıyafetiyle görenleri adeta büyüledi. Festivalin açılışında en dikkat çeken isimlerden olan güzel oyuncu, kıyafet tercihiyle adından söz ettirmeyi başardı. İşte detaylar...
Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, görkemli bir açılış töreni ile başladı. Binlerce kişinin yakından takip ettiği festivalde ünlülerin şıklık yarışı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan törene katılan Meryem Uzerli özel tasarımlı kıyafetiyle görenleri adeta büyüledi. Festivalin açılışında en dikkat çeken isimlerden olan güzel oyuncu, kıyafet tercihiyle adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyada da çok konuşulan Meryem Uzerli özel tasarımlı kıyafeti, hayranlarının büyük beğenisiyle karşılaştı. Öte yandan yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Uzerli'nin son hali tartışmak onuşu oldu.
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21 May 2022 - 18:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.