Meryem Üzerli Kırmızı Çizgiyi Aştı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! Eski Halinden Zerre Eser Yok! “Hürrem!”

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, görkemli bir açılış töreni ile başladı. Binlerce kişinin yakından takip ettiği festivalde ünlülerin şıklık yarışı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan törene katılan Meryem Uzerli özel tasarımlı kıyafetiyle görenleri adeta büyüledi. Festivalin açılışında en dikkat çeken isimlerden olan güzel oyuncu, kıyafet tercihiyle adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyada da çok konuşulan Meryem Uzerli özel tasarımlı kıyafeti, hayranlarının büyük beğenisiyle karşılaştı. Öte yandan yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Uzerli'nin son hali tartışmak onuşu oldu.

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