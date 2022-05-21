Survivor Atakan Tası Tarağı Bıraktı; Evine Dönüyor! Canı Burnundan Geldi, Sonu Barış’tan Beter Oldu! Milyonlar Ayağa Kalktı… “Hoşça Kal Avatar!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Avatar Atakan sevenlerine kahreden haber geldi. Tası tarağı toplayıp evine döndüğü konuşulan Atakan Arslan’ın canı burnundan geldi. Sonunun Barış Murat Yağcı’dan daha beter olduğu konuşulan Avatar Atakan, milyonların ayağa kalkmasına neden oldu. İşte milyonlara “Hoşça kal Avatar” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star yarışmasının yayınlanan bölümünde ise Kırmızı takım, Mavi takımı yine büyük bir hezimete uğratmıştı. 7. kez dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım, Mavi takımdaki Berkan’ı potaya göndermişlerdi. Avatar Atakan ise Acun Medya’yla görüşerek iddialara göre yarışma hayatına son verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.