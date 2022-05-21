Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Kameraya Eğilip… “Baban Evlatlıktan Reddedecek!” Sansür Mansür Dinlemiyor…

Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Yasmin Erbil, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yerini alıyor. Gerek tarzıyla, gerek duruşuyla, gerek fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Yasmin Erbil, yaz sezonunu açtığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Babasının sansürlerini kaldırıp atan Yasmin Erbil, sansür mansür dinlemeden bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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