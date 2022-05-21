Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Kameraya Eğilip… “Baban Evlatlıktan Reddedecek!” Sansür Mansür Dinlemiyor…
Gündemi güzelliğiyle sallayan isimler arasında bulunan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, bikinisiyle nefesleri kesti. Dekolteli ve ateş yükseltici pozlarıyla bir bakanı bir daha baktıran Yasmin Erbil, birde kameralara doğru eğilince olanlar oldu! Sosyal medya kullanıcıları tarafından; “Baban evlatlıktan reddedecek artık” yorumlarını alan Yasmin Erbil, sansür mansür dinlemez hale geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Yasmin Erbil, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yerini alıyor. Gerek tarzıyla, gerek duruşuyla, gerek fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Yasmin Erbil, yaz sezonunu açtığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Babasının sansürlerini kaldırıp atan Yasmin Erbil, sansür mansür dinlemeden bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.