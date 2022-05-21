- 21 May 2022 - 18:56 G: 21 May 2022 - 19:04

Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Kameraya Eğilip… “Baban Evlatlıktan Reddedecek!” Sansür Mansür Dinlemiyor…

Gündemi güzelliğiyle sallayan isimler arasında bulunan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, bikinisiyle nefesleri kesti. Dekolteli ve ateş yükseltici pozlarıyla bir bakanı bir daha baktıran Yasmin Erbil, birde kameralara doğru eğilince olanlar oldu! Sosyal medya kullanıcıları tarafından; “Baban evlatlıktan reddedecek artık” yorumlarını alan Yasmin Erbil, sansür mansür dinlemez hale geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Yasmin Erbil, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yerini alıyor. Gerek tarzıyla, gerek duruşuyla, gerek fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Yasmin Erbil, yaz sezonunu açtığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Babasının sansürlerini kaldırıp atan Yasmin Erbil, sansür mansür dinlemeden bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 May 2022 - 18:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Atakan Tası Tarağı Bıraktı; Evine Dönüyor! Canı Burnundan Geldi, Sonu Barış’tan Beter Oldu! Milyonlar Ayağa Kalktı… “Hoşça Kal Avatar!” mask
Survivor Atakan Tası Tarağı Bıraktı; Evine Dönüyor! Canı Burnundan Geldi, Sonu Barış’tan Beter Oldu! Milyonlar Ayağa Kalktı… “Hoşça Kal Avatar!”
Meryem Üzerli Kırmızı Çizgiyi Aştı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! Eski Halinden Zerre Eser Yok! “Hürrem!” mask
Meryem Üzerli Kırmızı Çizgiyi Aştı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! Eski Halinden Zerre Eser Yok! “Hürrem!”
Masterchef Pelin Bu Kez Sınırları Aştı; Denizin İçinde… Danilo Şefle Aşk Yaşadığı Konuşulmuştu; Görenler Eridi Bitti! “Vay Maşallah!” mask
Masterchef Pelin Bu Kez Sınırları Aştı; Denizin İçinde… Danilo Şefle Aşk Yaşadığı Konuşulmuştu; Görenler Eridi Bitti! “Vay Maşallah!”
Sinem Kobal’ın Kızının Adı Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Bu Sebepten O İsimleri Koymuşlar… “Vay Be!” mask
Sinem Kobal’ın Kızının Adı Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Bu Sebepten O İsimleri Koymuşlar… “Vay Be!”
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Patladı! “Hadise Çekiyordur!” Kerem Bürsin’in Gözündeki Yaş Bitmek Bilmiyor… “Sıfır Uyum!” mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Patladı! “Hadise Çekiyordur!” Kerem Bürsin’in Gözündeki Yaş Bitmek Bilmiyor… “Sıfır Uyum!”
Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Volkan Hapı Yutacak; “Keşke Ölsem” Diyecek! Asya Bir Yandan, Derin Bir Yandan… “Yok Artık!” mask
Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Volkan Hapı Yutacak; “Keşke Ölsem” Diyecek! Asya Bir Yandan, Derin Bir Yandan… “Yok Artık!”
Emanet 384. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Emanet Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Emanet 384. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Emanet Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Survivor Batuhan’ın Aşkı Yine Survivor’dan Çıktı! Öpüş Kokuş, Sarmaş Dolaş… “Evlen Be Batuhan!” İki Aleyna’ya Skandal Darbe! Meğer… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Yine Survivor’dan Çıktı! Öpüş Kokuş, Sarmaş Dolaş… “Evlen Be Batuhan!” İki Aleyna’ya Skandal Darbe! Meğer…
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Bıraktı Gidiyor! Canına Tak Edince; Defterini Kapattı… Yapımcının Eli Ayağına Dolaştı! Bundan Sonra… mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Bıraktı Gidiyor! Canına Tak Edince; Defterini Kapattı… Yapımcının Eli Ayağına Dolaştı! Bundan Sonra…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Saniye’si Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… Bacak Bacak Üstüne Atıp Alevleri, Ateşleri, Yangınları Çağırdı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Saniye’si Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… Bacak Bacak Üstüne Atıp Alevleri, Ateşleri, Yangınları Çağırdı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Atakan Tası Tarağı Bıraktı; Evine Dönüyor! Canı Burnundan Geldi, Sonu Barış’tan Beter Oldu! Milyonlar Ayağa Kalktı… “Hoşça Kal Avatar!” mask
Survivor Atakan Tası Tarağı Bıraktı; Evine Dönüyor! Canı Burnundan Geldi, Sonu Barış’tan Beter Oldu! Milyonlar Ayağa Kalktı… “Hoşça Kal Avatar!”
Meryem Üzerli Kırmızı Çizgiyi Aştı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! Eski Halinden Zerre Eser Yok! “Hürrem!” mask
Meryem Üzerli Kırmızı Çizgiyi Aştı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! Eski Halinden Zerre Eser Yok! “Hürrem!”
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Sonunda Ekranlara Dönüyor! Anlaşmalar Tamamlandı; Eski Kadro Yeniden Bir Arada! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Sonunda Ekranlara Dönüyor! Anlaşmalar Tamamlandı; Eski Kadro Yeniden Bir Arada!
Gönül Dağı Dizisinden Can Yakan Veda! Yalan Deniyordu, Kimse İnanamamıştı Ama Yapımcı Kararını Verdi! “Güle Güle!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Can Yakan Veda! Yalan Deniyordu, Kimse İnanamamıştı Ama Yapımcı Kararını Verdi! “Güle Güle!”
Masterchef Pelin Bu Kez Sınırları Aştı; Denizin İçinde… Danilo Şefle Aşk Yaşadığı Konuşulmuştu; Görenler Eridi Bitti! “Vay Maşallah!” mask
Masterchef Pelin Bu Kez Sınırları Aştı; Denizin İçinde… Danilo Şefle Aşk Yaşadığı Konuşulmuştu; Görenler Eridi Bitti! “Vay Maşallah!”
Sinem Kobal’ın Kızının Adı Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Bu Sebepten O İsimleri Koymuşlar… “Vay Be!” mask
Sinem Kobal’ın Kızının Adı Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Bu Sebepten O İsimleri Koymuşlar… “Vay Be!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL