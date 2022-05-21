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21 May 2022 - 19:37

Masterchef Somer Şef Hayatının Kabusunu Yaşadı! Ölü Haberini Alınca Kilitlendi Kaldı; Elleri Kolları Titredi! Enkaz Altında Kalıp…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Somer Şef, hayatının kabusunu resmen yaşadı! Ölü haberini alınca eli ayağı kilitlendiği iddia edilen Somer Sivrioğlu, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Somer Sivrioğlu’na ait olan alanda yaşanan olay sonrasında enkaz altında kalanların bilgisi olduğu geçildi. İşte merak edilen tüm detaylar…