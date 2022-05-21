- 21 May 2022 - 19:37 G: 21 May 2022 - 19:38

Masterchef Somer Şef Hayatının Kabusunu Yaşadı! Ölü Haberini Alınca Kilitlendi Kaldı; Elleri Kolları Titredi! Enkaz Altında Kalıp…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Somer Şef, hayatının kabusunu resmen yaşadı! Ölü haberini alınca eli ayağı kilitlendiği iddia edilen Somer Sivrioğlu, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Somer Sivrioğlu’na ait olan alanda yaşanan olay sonrasında enkaz altında kalanların bilgisi olduğu geçildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasında ününe ün katan Somer Sivrioğlu, Beşiktaş’taki Nispetiye Caddesi üzerindeki dünyaca ünlü restoranın istinat duvarı çöktü. Araçlarından çıkan 6 kişiden 2 kişinin ise istinat duvarının altında kaldığı ortaya çıktı. Olayın yaşanmasıyla birlikte sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olaya yerine sevk edildi. Peki, neler oluyor?

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21 May 2022 - 19:37 Ankara- Yaşam

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