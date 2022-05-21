Seda Sayan Her Şeyden Vazgeçti; Sildi Attı! “Bebek Ne Zaman?” Yorumlar Gırla Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Değmez Be Sedam!”

Nisan ayının son günlerinde Çağlar Ökten’le nikah masasına oturan Seda Sayan, normal şartlarda 7 Mayıs’ta Prag’ta dünya evine girecekti ama vize işlemlerinde sorunların çıkmasından dolayı nikah tarihlerini öne çekmişlerdi. Tartışmalara neden olan bir evlilik yapan Seda Sayan’a iddialara göre oğlundan ise “Sessiz sedasız evlen” yorumu gelmişti. Evlendikten sonra balayı yapan Seda Sayan, Paris dönüşünde öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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