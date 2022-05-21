Seda Sayan Her Şeyden Vazgeçti; Sildi Attı! “Bebek Ne Zaman?” Yorumlar Gırla Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Değmez Be Sedam!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, resmen her şeyden vazgeçti ve sildi attı. “Bebek ne zaman” yorumları gırla gelirken; Sayan’ın yapmış olduğu hamle sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Hayranları tarafından; “Değmez be Sedam” yorumlarını alan Seda Sayan, şok üzerine şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Nisan ayının son günlerinde Çağlar Ökten’le nikah masasına oturan Seda Sayan, normal şartlarda 7 Mayıs’ta Prag’ta dünya evine girecekti ama vize işlemlerinde sorunların çıkmasından dolayı nikah tarihlerini öne çekmişlerdi. Tartışmalara neden olan bir evlilik yapan Seda Sayan’a iddialara göre oğlundan ise “Sessiz sedasız evlen” yorumu gelmişti. Evlendikten sonra balayı yapan Seda Sayan, Paris dönüşünde öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.