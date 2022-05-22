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22 May 2022 - 09:28

Survivor Nisa’dan Yürekleri Sızlatan Haber! Murat Ceylan İlk Kez Açıkladı; Son Durum İç Açıcı Değil! Acun Medya’yla 50 Kere Konuştular…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı yürekleri sızım sızım sızlattı. Murat Ceylan’ın açıklamasıyla birlikte ağızlar açık kalırken; Nisa Bölükbaşı’nın son durumunun çok iç açıcı olmadığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Medya ve Nisa Bölükbaşı’nın 50’den fazla görüşme yaptığı ileri sürülürken; Nisa Bölükbaşı hayranlarına şok eden haber verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…