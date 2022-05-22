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22 May 2022 - 09:57

Gönül Dağı Dizisinde Meryem Krizi! Rıfat Boşanmak İsteyecek, Her Şey Yerle Bir Olacak! Kan Kusuluyor; Tepkiler Arka Arkaya…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Meryem yeniden dönüş yapınca kriz üzerine kriz çıktı. Rıfat’ın yeni evlendiği Mihriban’dan boşanmak isteyeceği gündeme gelirken; her şeyin yerle bir olacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Seyirciler artık kan kustuğunu belirtirken; ‘nankör’ Meryem’i görmeye katlanamadıklarını açıkladılar! İşte merak edilen tüm detaylar…