- 22 May 2022 - 09:57 G: 22 May 2022 - 09:58

Gönül Dağı Dizisinde Meryem Krizi! Rıfat Boşanmak İsteyecek, Her Şey Yerle Bir Olacak! Kan Kusuluyor; Tepkiler Arka Arkaya…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Meryem yeniden dönüş yapınca kriz üzerine kriz çıktı. Rıfat’ın yeni evlendiği Mihriban’dan boşanmak isteyeceği gündeme gelirken; her şeyin yerle bir olacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Seyirciler artık kan kustuğunu belirtirken; ‘nankör’ Meryem’i görmeye katlanamadıklarını açıkladılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Cumartesi akşamlarını sallayan başarılı dizide Meryem ve Rıfat arasındaki gelişmeler seyircileri çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 May 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

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