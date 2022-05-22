- 22 May 2022 - 10:24 G: 22 May 2022 - 10:37

Survivor’da Kan Donduran; Kemik Titreten Kavga! Tişörtler Baştan Aşağı Yırtıldı; İki Şampiyon Birbirlerine Girdiler! “Yazıklar Olsun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da milyonları ekranlara kilitleyen bir olay yaşandı! Kan donduran ve kemik titreten bir kavganın yaşanacağı görülürken; temaslı kavgadan dolayı tişörtlerin yırtılacağı görüldü! İki şampiyonun birbirlerine girmesi ise sevenlerine “Yazıklar olsun” yorumlarını yaptırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla geçen Survivor’da Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük bir mücadele yaşanmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın sakatlık yaşamasından dolayı yarışmada Nagihan ve Evrim, kadınlar yarışını sırtlamıştı. Mavi takımın tüm zorluklara rağmen oyunu kazanması ise Ayşe Yüksel’in potaya girmesine neden olmuştu. Peki, yeni bölümde neler olacak?

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22 May 2022 - 10:24 Ankara- Yaşam

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