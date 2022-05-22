Survivor’da Kan Donduran; Kemik Titreten Kavga! Tişörtler Baştan Aşağı Yırtıldı; İki Şampiyon Birbirlerine Girdiler! “Yazıklar Olsun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla geçen Survivor’da Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük bir mücadele yaşanmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın sakatlık yaşamasından dolayı yarışmada Nagihan ve Evrim, kadınlar yarışını sırtlamıştı. Mavi takımın tüm zorluklara rağmen oyunu kazanması ise Ayşe Yüksel’in potaya girmesine neden olmuştu. Peki, yeni bölümde neler olacak?

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