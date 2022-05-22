Yargı Dizisinin Sezon Finali Başrol Oyuncusu Tarafından İfşa Edildi! Ceylin ve Ilgaz Önce Boşandılar Sonra… Nikah Yerleri Bile Belli!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da sezon finalinin ifşası patlak verdi. Sır gibi saklanan sezon finali başrol tarafından ifşa edildi. Ceylin ve Ilgaz önce boşandılar sonra evlenme kararı aldılar! Nikah yerlerinin bile belli olduğu görülürken; sosyal medya sallanmaya başladı! Peki, Yargı dizisinin sezon finalinde neler olacak?
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Yargı dizisinin sezon finaline sadece 2 bölüm kalmışken; finalde olacaklar ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.