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22 May 2022 - 15:25

Yargı Dizisinin Sezon Finali Başrol Oyuncusu Tarafından İfşa Edildi! Ceylin ve Ilgaz Önce Boşandılar Sonra… Nikah Yerleri Bile Belli!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da sezon finalinin ifşası patlak verdi. Sır gibi saklanan sezon finali başrol tarafından ifşa edildi. Ceylin ve Ilgaz önce boşandılar sonra evlenme kararı aldılar! Nikah yerlerinin bile belli olduğu görülürken; sosyal medya sallanmaya başladı! Peki, Yargı dizisinin sezon finalinde neler olacak?