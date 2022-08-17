Ünlü Kahin Baba Vanga Kimdir Merak Uyandırdı! Baba Vanga Aslen Nerelidir? Baba Vanga Kaç Yaşında, Öldü Mü? İşte Baba Vanga’nın Kehanetleri…
Yaptığı kehanetler ile ünlenen dünyaca ünlü isimlerden biri olan Baba Vanga’nın Putin kehanetinin de ortaya çıkmasıyla birlikte herkes ilgisini bu isme çevirdi. Rusya lideri Putin ile ilgili söyledikleriyle herkesin adeta kanını donduran Baba Vanga ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yaptığı kehanetler ile ünlenen dünyaca ünlü isimlerden biri olan Baba Vanga’nın Putin kehanetinin de ortaya çıkmasıyla birlikte herkes ilgisini bu isme çevirdi. Rusya lideri Putin ile ilgili söyledikleriyle herkesin adeta kanını donduran Baba Vanga’nın kim olduğu, geçmişte hangi kehanetleri tutturduğu ve ne zaman öldüğü gibi yaşamına dair sorular da merak edilmeye başlandı. Peki, Baba Vanga kimdir, aslen nerelidir? Baba Vanga kaç yaşında, öldü mü? İşte Baba Vanga’nın kehanetleri…
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17 Ağu 2022 - 09:15 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.