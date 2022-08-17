Ünlü Kahin Baba Vanga Kimdir Merak Uyandırdı! Baba Vanga Aslen Nerelidir? Baba Vanga Kaç Yaşında, Öldü Mü? İşte Baba Vanga’nın Kehanetleri…

Yaptığı kehanetler ile ünlenen dünyaca ünlü isimlerden biri olan Baba Vanga’nın Putin kehanetinin de ortaya çıkmasıyla birlikte herkes ilgisini bu isme çevirdi. Rusya lideri Putin ile ilgili söyledikleriyle herkesin adeta kanını donduran Baba Vanga’nın kim olduğu, geçmişte hangi kehanetleri tutturduğu ve ne zaman öldüğü gibi yaşamına dair sorular da merak edilmeye başlandı. Peki, Baba Vanga kimdir, aslen nerelidir? Baba Vanga kaç yaşında, öldü mü? İşte Baba Vanga’nın kehanetleri…

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