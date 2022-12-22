Eskişehir'de Gezilecek Yerler ve Müzeler Nerede, Nasıl Gidilir? Eskişehir'de kaç müze var? Eskişehir Balmumu Müzesi Açık Mı, Ücretli Mi?

Müze dendiğinde ilk olarak İstanbul akla geliyor olsa da Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de müze yoğunluğu bulunuyor. Öte yandan şehirdeki birçok müzesi ile birbirinden farklı dokuları insanlarla buluşturan Eskişehir’de de birçok müze bulunuyor. Balmumu müzesi ile dikkat çeken Eskişehir’de kaç müze var, bu müzelere nasıl gidilir? İşte detaylar…

Eskişehir'de Gezilecek Yerler ve Müzeler Nerede, Nasıl Gidilir?

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