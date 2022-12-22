- 22 Ara 2022 - 21:28 G: 22 Ara 2022 - 21:32

Eskişehir'de Gezilecek Yerler ve Müzeler Nerede, Nasıl Gidilir? Eskişehir'de kaç müze var? Eskişehir Balmumu Müzesi Açık Mı, Ücretli Mi?

Türkiye’nin birçok bölgesi, tarihi doku açısından oldukça zengin ve bu topraklarda müze kültürü ve oluşumları da tatmin edici düzeyde. Halkın büyük bir kısmının ilgi duyduğu müzeler için araştırmalar devam ederken, özellikle aileler çocuklarıyla birlikte ısınan havaları müze ziyaretleri ile değerlendirmek istiyor.

Müze dendiğinde ilk olarak İstanbul akla geliyor olsa da Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de müze yoğunluğu bulunuyor. Öte yandan şehirdeki birçok müzesi ile birbirinden farklı dokuları insanlarla buluşturan Eskişehir’de de birçok müze bulunuyor. Balmumu müzesi ile dikkat çeken Eskişehir’de kaç müze var, bu müzelere nasıl gidilir? İşte detaylar…

Eskişehir'de Gezilecek Yerler ve Müzeler Nerede, Nasıl Gidilir?

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22 Ara 2022 - 21:28 - Yaşam

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