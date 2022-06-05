- 05 Haz 2022 - 23:23

Çaya Bir Zam Daha Geldi Mi? 2022 Son Çay Fiyatları Ne oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş Çaylarında Son Etiket Fiyatı Ne Kadar?

Çaya zam geldi mi? Çaykur fiyatlara zam yaptı mı? Çaykur’un yaptığı %43.71 lik zamdan sonra yeni fiyatları toptan satış yapan yerlere bildirdiği öğrenildi. Peki yeni çay fiyatları ne oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş reyon fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 2021 yılında kilogramda 3.87 lira alım fiyatı olan yaş çayın bu yıl %73 oranında artarak 6.70 liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Kilogramda da 13 kuruş olan destekleme ücretinin de %130 zamlanarak 30 kuruşa çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, üreticinin çayını fabrikalara kilogramı 7 TL ‘den satabileceğini belirtmişti.

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05 Haz 2022 - 23:23 - Gündem

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