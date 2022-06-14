Seversin Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Seversin Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir?
Havalar ısınmaya başladı ve yaz ayları da artık neredeyse geldi. Bununla birlikte ekranlarda halihazırda izleyici karşısına çıkan diziler birer birer final ya da sezon finali yaparak ekranlara veda ederken, bu projelerin yerine gelecek yaz dizileri de merakla beklenmeye başladı.
Geçtiğimiz dönemlerde, yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayıp daha sonra uzun soluklu dizi haline gelen birçok yapım olmuştu. Yeni projelerden bunu başarabilecek bir dizinin olup olmayacağı merak ediliyor. Kanal D’de 1 Haziran’dan itibaren izleyici karşısına çıkmaya başlayacak olan Seversin dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…
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14 Haz 2022 - 23:10 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.