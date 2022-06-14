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14 Haz 2022 - 23:09

İlayda Alişan Kimdir, Kaç Yaşında? Seversin Dizisinin Asya'sı İlayda Alişan Aslen Nereli, Sevgilisi Var Mı? İşte Kariyeri Ve Oynadığı Diziler…

Yeni bir dizi için sete giren İlayda Alişan, Seversin isimli dizide Asya karakterini canlandırmak için hazırlıklarını başladı. Bir yaz dizisi olacak olan Seversin’de İlayda Alişan’ın partnerliğini ise Burak Yörük üstlendi. İkilinin setteki yakınlığı gözlerden kaçmazken; Seversin dizisinin tanıtım afişleri ve fragmanındaki uyumu da bir hayli sevildi. Sizde Dizi ile birlikte gündeme gelen İlayda Alişan ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...