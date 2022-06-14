İlayda Alişan Kimdir, Kaç Yaşında? Seversin Dizisinin Asya'sı İlayda Alişan Aslen Nereli, Sevgilisi Var Mı? İşte Kariyeri Ve Oynadığı Diziler…
Yeni bir dizi için sete giren İlayda Alişan, Seversin isimli dizide Asya karakterini canlandırmak için hazırlıklarını başladı. Bir yaz dizisi olacak olan Seversin’de İlayda Alişan’ın partnerliğini ise Burak Yörük üstlendi. İkilinin setteki yakınlığı gözlerden kaçmazken; Seversin dizisinin tanıtım afişleri ve fragmanındaki uyumu da bir hayli sevildi. Sizde Dizi ile birlikte gündeme gelen İlayda Alişan ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...
Yeni bir dizi için sete giren İlayda Alişan, Seversin isimli dizide Asya karakterini canlandırmak için hazırlıklarını başladı. Bir yaz dizisi olacak olan Seversin’de İlayda Alişan’ın partnerliğini ise Burak Yörük üstlendi. İkilinin setteki yakınlığı gözlerden kaçmazken; Seversin dizisinin tanıtım afişleri ve fragmanındaki uyumu da bir hayli sevildi. Peki, İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan aslen nereli, sevgilisi var mı? İşte İlayda Alişan’ın kariyeri ve oynadığı diziler…
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14 Haz 2022 - 23:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.