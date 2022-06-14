- 14 Haz 2022 - 23:09

İlayda Alişan Kimdir, Kaç Yaşında? Seversin Dizisinin Asya'sı İlayda Alişan Aslen Nereli, Sevgilisi Var Mı? İşte Kariyeri Ve Oynadığı Diziler…

Yeni bir dizi için sete giren İlayda Alişan, Seversin isimli dizide Asya karakterini canlandırmak için hazırlıklarını başladı. Bir yaz dizisi olacak olan Seversin’de İlayda Alişan’ın partnerliğini ise Burak Yörük üstlendi. İkilinin setteki yakınlığı gözlerden kaçmazken; Seversin dizisinin tanıtım afişleri ve fragmanındaki uyumu da bir hayli sevildi. Sizde Dizi ile birlikte gündeme gelen İlayda Alişan ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Yeni bir dizi için sete giren İlayda Alişan, Seversin isimli dizide Asya karakterini canlandırmak için hazırlıklarını başladı. Bir yaz dizisi olacak olan Seversin’de İlayda Alişan’ın partnerliğini ise Burak Yörük üstlendi. İkilinin setteki yakınlığı gözlerden kaçmazken; Seversin dizisinin tanıtım afişleri ve fragmanındaki uyumu da bir hayli sevildi. Peki, İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan aslen nereli, sevgilisi var mı? İşte İlayda Alişan’ın kariyeri ve oynadığı diziler…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

14 Haz 2022 - 23:09 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı'nda Bikini Rüzgarı! Rıfat'ın Karısı da Çıldırdı, Giydi Bikinileri Pozlarıyla Resmen Ateş Yaktı! Hande Nur Yetkin Resmen Fizik Şov Yaptı... İşte O Detay! mask
Gönül Dağı'nda Bikini Rüzgarı! Rıfat'ın Karısı da Çıldırdı, Giydi Bikinileri Pozlarıyla Resmen Ateş Yaktı! Hande Nur Yetkin Resmen Fizik Şov Yaptı... İşte O Detay!
Survivor’da Nagihan Bombayı Tam Ortasında Patlattı! Şike İddiaları Havada Uçtu, Hikmet Yeniden İfşalandı! Bu Kez Suyu Kaynadı, Neler Yaşayacağı Bilinmiyor! “Acun Ilıcalı Affetmez” mask
Survivor’da Nagihan Bombayı Tam Ortasında Patlattı! Şike İddiaları Havada Uçtu, Hikmet Yeniden İfşalandı! Bu Kez Suyu Kaynadı, Neler Yaşayacağı Bilinmiyor! “Acun Ilıcalı Affetmez”
Survivor Sema Aydemir Esti Gürledi! Acun Medya’ya, Panorama’ya, Ekstra’ya Resti Çekti… 8,9 Şiddettin Depremi Herkese Yaşattı! Neler Oluyor? mask
Survivor Sema Aydemir Esti Gürledi! Acun Medya’ya, Panorama’ya, Ekstra’ya Resti Çekti… 8,9 Şiddettin Depremi Herkese Yaşattı! Neler Oluyor?
Kardeşlerim Dizisinde Doruk ve Asiye İptal Edildi! Bundan Sonra Yan Yana Gelmeyecekler… Yeni Aşkları Ortaya Çıktı; Artık O İsimlerle… mask
Kardeşlerim Dizisinde Doruk ve Asiye İptal Edildi! Bundan Sonra Yan Yana Gelmeyecekler… Yeni Aşkları Ortaya Çıktı; Artık O İsimlerle…
Survivor Sude’nin Bikinili Paylaşımı Olay Yarattı! “Survivor’dan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Mert Öcal Durduramıyor… “Sen Neymişsin!” mask
Survivor Sude’nin Bikinili Paylaşımı Olay Yarattı! “Survivor’dan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Mert Öcal Durduramıyor… “Sen Neymişsin!”
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu Bikinisiyle Sere Serpe Uzanıp… “Anasına Bak Kızını Al!” Vücut Hatlarıyla Akılları Başlardan Aldı! mask
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu Bikinisiyle Sere Serpe Uzanıp… “Anasına Bak Kızını Al!” Vücut Hatlarıyla Akılları Başlardan Aldı!
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Çekilmek İstediği Doğrulandı! Acun Medya Bir Saniyesini Bile Ekranlara Getirmemiş… “Gönderin Gitsin” mask
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Çekilmek İstediği Doğrulandı! Acun Medya Bir Saniyesini Bile Ekranlara Getirmemiş… “Gönderin Gitsin”
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e “Seni Özledim” Mesajı! Kaan Yıldırım’dan Sonra Gemileri Yaktı; Kerem Bürsin’in Yanıtı… “Sonunda!” mask
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e “Seni Özledim” Mesajı! Kaan Yıldırım’dan Sonra Gemileri Yaktı; Kerem Bürsin’in Yanıtı… “Sonunda!”
60 Yaşındaki Seda Sayan Transparan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! “Kendini 18 Yaşında Mı Sanıyorsun!” Çağlar Ökten’i Kıskançlıktan Çatlatmak İçin… mask
60 Yaşındaki Seda Sayan Transparan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! “Kendini 18 Yaşında Mı Sanıyorsun!” Çağlar Ökten’i Kıskançlıktan Çatlatmak İçin…
Survivor Evrim’den Acun Ilıcalı’ya Bomba Darbe! “Ekmeğini Yedim” Demedi; Öyle Bir Şeye Yanıt Verdi Ki… Acun Ilıcalı İpini Kesecek! mask
Survivor Evrim’den Acun Ilıcalı’ya Bomba Darbe! “Ekmeğini Yedim” Demedi; Öyle Bir Şeye Yanıt Verdi Ki… Acun Ilıcalı İpini Kesecek!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Seversin Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Seversin Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir? mask
Seversin Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Seversin Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir?
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
İlayda Alişan Kimdir, Kaç Yaşında? Seversin Dizisinin Asya'sı İlayda Alişan Aslen Nereli, Sevgilisi Var Mı? İşte Kariyeri Ve Oynadığı Diziler… mask
İlayda Alişan Kimdir, Kaç Yaşında? Seversin Dizisinin Asya'sı İlayda Alişan Aslen Nereli, Sevgilisi Var Mı? İşte Kariyeri Ve Oynadığı Diziler…
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2022! Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi! mask
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2022! Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi!
En Cesur Burçlar Hangisidir? İşte Gözü Kara Korkusuz O Burçlar... mask
En Cesur Burçlar Hangisidir? İşte Gözü Kara Korkusuz O Burçlar...
Survivor’da Nagihan Bombayı Tam Ortasında Patlattı! Şike İddiaları Havada Uçtu, Hikmet Yeniden İfşalandı! Bu Kez Suyu Kaynadı, Neler Yaşayacağı Bilinmiyor! “Acun Ilıcalı Affetmez” mask
Survivor’da Nagihan Bombayı Tam Ortasında Patlattı! Şike İddiaları Havada Uçtu, Hikmet Yeniden İfşalandı! Bu Kez Suyu Kaynadı, Neler Yaşayacağı Bilinmiyor! “Acun Ilıcalı Affetmez”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL