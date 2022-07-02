Diyanet Kurbanlık Bağış 2022 Fiyatları Ne Kadar! İşte Diyanet Küçükbaş, Büyükbaş Vekaleten Kurbanlık fiyatları...

Birçok Afrika ülkesi de dahil olmak üzere çeşitli ülkelere küçükbaş ve büyükbaş vekaleten kurban bağışı yapan diyanet kurban bağış fiyatları ne kadar? Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bağış fiyatları belli oldu mu? İşte detaylar…