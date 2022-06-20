20 Haz 2022 - 08:35
Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler şaştı kaldı! Nişanlısı Serkan Çayoğlu ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Meğer…
Ünlü oyuncu ve manken Serdar Çayoğlu ile bir süredir aşk yaşayan ünlü ve güzel oyuncu Özge Gürel, son dönemlerde hayatı en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özge Gürel’i araştıranlar, ünlü ve güzel oyuncu ile sevgilisi Serkan Çayoğlu arasındaki yaş farkını duyunca adeta şaştı kaldı.
Ünlü ve güzel oyuncu Özge Gürel kimdir? Özge Gürel kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu kaç yaşında? Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun arasında kaç yaş fark var? İşte detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
20 Haz 2022 - 08:35 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.