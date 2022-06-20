- 20 Haz 2022 - 08:35

Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler şaştı kaldı! Nişanlısı Serkan Çayoğlu ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Meğer…

Ünlü oyuncu ve manken Serdar Çayoğlu ile bir süredir aşk yaşayan ünlü ve güzel oyuncu Özge Gürel, son dönemlerde hayatı en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özge Gürel’i araştıranlar, ünlü ve güzel oyuncu ile sevgilisi Serkan Çayoğlu arasındaki yaş farkını duyunca adeta şaştı kaldı.

Ünlü ve güzel oyuncu Özge Gürel kimdir? Özge Gürel kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu kaç yaşında? Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun arasında kaç yaş fark var? İşte detaylar…

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20 Haz 2022 - 08:35 - Gündem

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