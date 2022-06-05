Emekli Vatandaşa Büyük Müjde Geliyor! Çifte Zam Kapıda; Tam Tamına 7800 Lira! Beklenen Açıklama Geldi… Düğmeye Basıldı!

Zam üzerine zam haberi alan emekli vatandaş, artık evinin kirasını bile ödemekte zorlanıyor. Faturası, mutfak alışverişi derken emekli vatandaşın cebinde 100 lira bile kalmaz hale geldi. Bunun üzerine hükümet, Temmuz ayında yapılacak olan zamlar için yeşil ışığı yaktı! Peki, emekli vatandaş nasıl 7800 lira ödeme alacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!