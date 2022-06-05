Emekli Vatandaşa Büyük Müjde Geliyor! Çifte Zam Kapıda; Tam Tamına 7800 Lira! Beklenen Açıklama Geldi… Düğmeye Basıldı!
Milyonlarca emekli vatandaşa sevindiren haber sonunda geldi. Çifte zam resmen kapıda ve en az 7800 lira ödeme yapılacak! Beklenen açıklamanın gelmesiyle birlikte; düğmeye hükümet resmen bastı! Emekli maaşlarına gelecek olan zammın oranının yavaş yavaş belli olmasıyla birlikte, Temmuz ayına gözler çevrildi! Peki, neler oluyor?
Zam üzerine zam haberi alan emekli vatandaş, artık evinin kirasını bile ödemekte zorlanıyor. Faturası, mutfak alışverişi derken emekli vatandaşın cebinde 100 lira bile kalmaz hale geldi. Bunun üzerine hükümet, Temmuz ayında yapılacak olan zamlar için yeşil ışığı yaktı! Peki, emekli vatandaş nasıl 7800 lira ödeme alacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.