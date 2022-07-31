Serdar Ortaç Yeni İşiyle Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Serdar Ortaç'ın Yeni Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yılmaz Vural ile Meslektaş…
Bir süredir eski eşine olan nafaka borçları nedeniyle gece gündüz çalıştığına ilişkin yaptığı açıklamalarıyla gündemlerden düşmeyen Serdar Ortaç, yeni bir projeye de başladığını duyurdu. Yeni projesi ile herkesi şaşırtan Serdar Ortaç’ın Yılmaz Vural ile meslektaş olması ise, şaşkınlığı iki katına çıkardı! İşte Serdar Ortaç ve mesleği ile alakalı merak edilen detaylar...
Bir süredir eski eşine olan nafaka borçları nedeniyle gece gündüz çalıştığına ilişkin yaptığı açıklamalarıyla gündemlerden düşmeyen Serdar Ortaç, yeni bir projeye de başladığını duyurdu. Yeni projesi ile herkesi şaşırtan Serdar Ortaç’ın Yılmaz Vural ile meslektaş olması ise, şaşkınlığı iki katına çıkardı! Peki, Serdar Ortaç’ın yeni projesi ne? Serdar Ortaç aylık ne kadar kazanıyor? Serdar Ortaç’ın aylık kazancı ne, kaç TL? İşte, detaylar…
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31 Tem 2022 - 21:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.