Serdar Ortaç Yeni İşiyle Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Serdar Ortaç'ın Yeni Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yılmaz Vural ile Meslektaş…

Bir süredir eski eşine olan nafaka borçları nedeniyle gece gündüz çalıştığına ilişkin yaptığı açıklamalarıyla gündemlerden düşmeyen Serdar Ortaç, yeni bir projeye de başladığını duyurdu. Yeni projesi ile herkesi şaşırtan Serdar Ortaç’ın Yılmaz Vural ile meslektaş olması ise, şaşkınlığı iki katına çıkardı! Peki, Serdar Ortaç’ın yeni projesi ne? Serdar Ortaç aylık ne kadar kazanıyor? Serdar Ortaç’ın aylık kazancı ne, kaç TL? İşte, detaylar…

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