- 05 Haz 2022 - 09:27 G: 05 Haz 2022 - 09:37

Survivor Nisa Vedasını Duyurdu! “Artık Çok Yoruldum, Bıktım!” Murat Ceylan, Acun Ilıcalı, Yönetim Kurulu… Kimse Durduramıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da hayran kitlesi milyonlarca kişi olan Nisa Bölükbaşı, vedasını resmen duyurdu! “Artık çok yoruldum, bıktım” sözlerini dile getiren Nisa Bölükbaşı’yı önce Murat Ceylan, sonra Acun Ilıcalı, en son ise yönetim kurulu ikna etmeye çalıştı ama kimse durduramadı! Peki, Survivor Nisa, nasıl bir açıklamada bulundu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor  All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan ikinci dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Mavi takım olmuş ve eleme potasına Evrim Keklik girmişti. Eleme konseyi sırasında Nisa Bölükbaşı’nın “Artık çok yoruldum! Kaldıramıyorum” sözlerini dile getirmesi; Acun Ilıcalı’da dahil milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, Survivor All Star yarışmasında neler oluyor?

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05 Haz 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

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