Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Haz 2022 - 09:27

Survivor Nisa Vedasını Duyurdu! “Artık Çok Yoruldum, Bıktım!” Murat Ceylan, Acun Ilıcalı, Yönetim Kurulu… Kimse Durduramıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da hayran kitlesi milyonlarca kişi olan Nisa Bölükbaşı, vedasını resmen duyurdu! “Artık çok yoruldum, bıktım” sözlerini dile getiren Nisa Bölükbaşı’yı önce Murat Ceylan, sonra Acun Ilıcalı, en son ise yönetim kurulu ikna etmeye çalıştı ama kimse durduramadı! Peki, Survivor Nisa, nasıl bir açıklamada bulundu?