Survivor Nisa Vedasını Duyurdu! “Artık Çok Yoruldum, Bıktım!” Murat Ceylan, Acun Ilıcalı, Yönetim Kurulu… Kimse Durduramıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da hayran kitlesi milyonlarca kişi olan Nisa Bölükbaşı, vedasını resmen duyurdu! “Artık çok yoruldum, bıktım” sözlerini dile getiren Nisa Bölükbaşı’yı önce Murat Ceylan, sonra Acun Ilıcalı, en son ise yönetim kurulu ikna etmeye çalıştı ama kimse durduramadı! Peki, Survivor Nisa, nasıl bir açıklamada bulundu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan ikinci dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Mavi takım olmuş ve eleme potasına Evrim Keklik girmişti. Eleme konseyi sırasında Nisa Bölükbaşı’nın “Artık çok yoruldum! Kaldıramıyorum” sözlerini dile getirmesi; Acun Ilıcalı’da dahil milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, Survivor All Star yarışmasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.