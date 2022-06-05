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05 Haz 2022 - 09:57

Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi, Ful Transparan Kıyafetiyle… Kasığına Kadar Açtı, Cesaretini Gösterdi! “Seda Sayan Yanında Bir Hiç!”

Söylemezsem Olmaz programında sunucu olarak bulunan Seren Serengil, 51 yaşında olmasını umursamadan öyle paylaşımlar yaptı ki, görenler neye uğradığını şaşırdı. Full transparan bir kıyafet giyen Seren Serengil, kasığına kadar açılan dekoltesiyle akılları başlardan aldı götürdü. Cesaretini kanıtlayan Seren Serengil’e Seda Sayan göndermesi yapılarak; “Seda Sayan senin yanında bir hiç” yorumlarında bulundular!