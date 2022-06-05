Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi, Ful Transparan Kıyafetiyle… Kasığına Kadar Açtı, Cesaretini Gösterdi! “Seda Sayan Yanında Bir Hiç!”
Söylemezsem Olmaz programında sunucu olarak bulunan Seren Serengil, 51 yaşında olmasını umursamadan öyle paylaşımlar yaptı ki, görenler neye uğradığını şaşırdı. Full transparan bir kıyafet giyen Seren Serengil, kasığına kadar açılan dekoltesiyle akılları başlardan aldı götürdü. Cesaretini kanıtlayan Seren Serengil’e Seda Sayan göndermesi yapılarak; “Seda Sayan senin yanında bir hiç” yorumlarında bulundular!
Almış olduğu fazla kilolardan sonra yanlış bir mide ameliyatı geçiren Seren Serengil, kilo verimini durdurmamıştı. Kemikleri sayılacak kadar zayıflayan Seren Serengil, en son ameliyat masasına yattığına her şeyin yoluna girdiğini duyurmuştu. Eskisinden daha iyi hale gelen Seren Serengil, sağlık sorunlarına ait defterleri kapattıktan sonra sahnelerin tozunu almaya başladı! Peki, Seren Serengil nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.