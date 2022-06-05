Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Açıklaması! “Yeniden Gelecek” Deniyordu; Her Şey Yarım Yamalak Kaldı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasından son dakika haberi geldi. Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı’dan gelen bu olay, milyonları şok içerisinde bıraktı. Mehmet Şefin yeniden yarışmaya geleceği konuşuluyordu ama her şey yarım yamalak kaldı! Mehmet Yalçınkaya sevenlerini derinden üzen bu haber, kısa sürede çok konuşulanlar arasında yerini aldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara gelemeye başlayacak olan Masterchef yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar başlamıştı. Yarışmacıların başvuruları durdurulurken; ilk çekimlerde yapılmaya başlandı. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivirioğlu’nun bu sezon Masterchef 2022 yarışmasında yer almayacağı konuşuluyordu ama iki isimde kaldığı yerden devam edeceğini duyurmuştu. Şimdi ise büyük bomba patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.