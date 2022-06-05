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05 Haz 2022 - 10:27

Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Açıklaması! “Yeniden Gelecek” Deniyordu; Her Şey Yarım Yamalak Kaldı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasından son dakika haberi geldi. Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı’dan gelen bu olay, milyonları şok içerisinde bıraktı. Mehmet Şefin yeniden yarışmaya geleceği konuşuluyordu ama her şey yarım yamalak kaldı! Mehmet Yalçınkaya sevenlerini derinden üzen bu haber, kısa sürede çok konuşulanlar arasında yerini aldı! Peki, neler oluyor?