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05 Haz 2022 - 10:56

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! “Kerem Bürsin’i Mumla Arayacaksın!” Aldatma ve İhanet Deniyordu Ama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, kısa bir süre önce ayrılık kararı almışlardı. İkilinin neden ayrıldığı ise büyük bir merak konusu olmuştu ki, sonunda gerekçe ortaya çıktı! Ayrılık sebebini duyanlar ise Hande Erçel’e sitem ederek; “Kerem Bürsin’i mumla arayacaksın” yorumlarında bulundular! Aldatma ve ihanet iddiaları gündeme gelmişti ama ikilinin bambaşka bir sebepten ayrıldığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…