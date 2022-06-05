- 05 Haz 2022 - 11:23 G: 05 Haz 2022 - 11:49

Survivor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! “Mosmor Etti” Tek Bir Cümleyle Her Şeyi Özetledi… “Yazıklar Olsun Acun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Survivor yarışmasının son bölümünde Batuhan Karacakaya’nın Acun Ilıcalı’ya resti çekmesi ise görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! “Acun’u Mosmor etti” yorumlarını alan Batuhan Karacakaya, tek bir cümleyle her şeyi özetledi! İşte milyonlara “Yazıklar olsun Acun” yorumlarını yapmasına neden olan o olay…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği reyting rekortmeni Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım ikinci dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele vermiş ve kazanan takım Maviler olmuştu. Kırmızı takımda potaya giden isimse Evrim Keklik olmuştu. Konsey sırasında Acun Ilıcalı’yla kavgaya tutuşan Batuhan Karacakaya, adeta resti çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Haz 2022 - 11:23 Ankara- Yaşam

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