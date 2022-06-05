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05 Haz 2022 - 11:23

Survivor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! “Mosmor Etti” Tek Bir Cümleyle Her Şeyi Özetledi… “Yazıklar Olsun Acun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Survivor yarışmasının son bölümünde Batuhan Karacakaya’nın Acun Ilıcalı’ya resti çekmesi ise görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! “Acun’u Mosmor etti” yorumlarını alan Batuhan Karacakaya, tek bir cümleyle her şeyi özetledi! İşte milyonlara “Yazıklar olsun Acun” yorumlarını yapmasına neden olan o olay…