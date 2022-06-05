Survivor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! “Mosmor Etti” Tek Bir Cümleyle Her Şeyi Özetledi… “Yazıklar Olsun Acun!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Survivor yarışmasının son bölümünde Batuhan Karacakaya’nın Acun Ilıcalı’ya resti çekmesi ise görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! “Acun’u Mosmor etti” yorumlarını alan Batuhan Karacakaya, tek bir cümleyle her şeyi özetledi! İşte milyonlara “Yazıklar olsun Acun” yorumlarını yapmasına neden olan o olay…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği reyting rekortmeni Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım ikinci dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele vermiş ve kazanan takım Maviler olmuştu. Kırmızı takımda potaya giden isimse Evrim Keklik olmuştu. Konsey sırasında Acun Ilıcalı’yla kavgaya tutuşan Batuhan Karacakaya, adeta resti çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.