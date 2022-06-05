- 05 Haz 2022 - 12:09 G: 05 Haz 2022 - 12:21

Seda Sayan’ın Programdan Kazancı Milyonları Şok Etti! Haftalık Deli Paralar Dönüyor; “Çağlar Karına Sahip Çık!” 100 Bin Değil, 200 Bin Değil…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın kazancı milyonları şok içerisinde bıraktı! Sabahların Sultanı Seda Sayan programından haftalık ücret alan Seda Sayan’ın “Deli kazanç” elde ettiği dönen paralarla birlikte ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine birçok kişi Çağlar Ökten’e göndermede bulunarak; “Çağlar karına sahip çık” yorumlarında bulundu! Ne 100 bin, ne 200 bin…

Normal şartlarda 7 Mayıs’ta Prag’ta evlenecek olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, yaşadıkları vize sorunlarından dolayı nikahlarını İstanbul’da yapmaya karar vermişlerdi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğünlerine ise Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. İkilin sessiz sedasız geçen düğünleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise Seda Sayan’ın programından elde ettiği kazanç şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Haz 2022 - 12:09 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! “Mosmor Etti” Tek Bir Cümleyle Her Şeyi Özetledi… “Yazıklar Olsun Acun!” mask
Survivor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! “Mosmor Etti” Tek Bir Cümleyle Her Şeyi Özetledi… “Yazıklar Olsun Acun!”
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! “Kerem Bürsin’i Mumla Arayacaksın!” Aldatma ve İhanet Deniyordu Ama… mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! “Kerem Bürsin’i Mumla Arayacaksın!” Aldatma ve İhanet Deniyordu Ama…
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Açıklaması! “Yeniden Gelecek” Deniyordu; Her Şey Yarım Yamalak Kaldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Açıklaması! “Yeniden Gelecek” Deniyordu; Her Şey Yarım Yamalak Kaldı! Neler Oluyor?
Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi, Ful Transparan Kıyafetiyle… Kasığına Kadar Açtı, Cesaretini Gösterdi! “Seda Sayan Yanında Bir Hiç!” mask
Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi, Ful Transparan Kıyafetiyle… Kasığına Kadar Açtı, Cesaretini Gösterdi! “Seda Sayan Yanında Bir Hiç!”
Survivor Nisa Vedasını Duyurdu! “Artık Çok Yoruldum, Bıktım!” Murat Ceylan, Acun Ilıcalı, Yönetim Kurulu… Kimse Durduramıyor! mask
Survivor Nisa Vedasını Duyurdu! “Artık Çok Yoruldum, Bıktım!” Murat Ceylan, Acun Ilıcalı, Yönetim Kurulu… Kimse Durduramıyor!
Yasak Elma Dizisinden Yürekleri Acıtan Haber Geldi! Şevval Sam Resti Çekti, “Ben Yokum” Dedi… Yapımcı Kılı Kırk Yarsa Ne Fayda… Artık Yok! mask
Yasak Elma Dizisinden Yürekleri Acıtan Haber Geldi! Şevval Sam Resti Çekti, “Ben Yokum” Dedi… Yapımcı Kılı Kırk Yarsa Ne Fayda… Artık Yok!
Survivor Sema Aydemir’e Acun Ilıcalı’dan Hayatının Teklifi Geldi! Elenmesine Gönlü Razı Olmadı; “Yarın Gel Başla!” Dedi! “Sema Hanım Diyeceksiniz!” mask
Survivor Sema Aydemir’e Acun Ilıcalı’dan Hayatının Teklifi Geldi! Elenmesine Gönlü Razı Olmadı; “Yarın Gel Başla!” Dedi! “Sema Hanım Diyeceksiniz!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Hakan Gidiyor, Demir Yaman Geliyor! Üçüncü Kocayı da Öldürdü; Görenler Çılgına Döndü! Son İmza… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Hakan Gidiyor, Demir Yaman Geliyor! Üçüncü Kocayı da Öldürdü; Görenler Çılgına Döndü! Son İmza…
Türkan Şoray’ın Kızı Yağmur Ünal Bikinisiyle Ateş Etti! Kan Ter İçerisinde Bıraktı; “Annen Görse Ne Diyeceksin!” Nefesleri Kesti… mask
Türkan Şoray’ın Kızı Yağmur Ünal Bikinisiyle Ateş Etti! Kan Ter İçerisinde Bıraktı; “Annen Görse Ne Diyeceksin!” Nefesleri Kesti…
Survivor Hikmet’in Yaptıkları Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı! “Diskalifiye Edildin!” Dedi, Biletini Kesti! Milyonlar Halay Çekmeye Başladı; “Sonunda Kurtulduk!” mask
Survivor Hikmet’in Yaptıkları Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı! “Diskalifiye Edildin!” Dedi, Biletini Kesti! Milyonlar Halay Çekmeye Başladı; “Sonunda Kurtulduk!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! “Mosmor Etti” Tek Bir Cümleyle Her Şeyi Özetledi… “Yazıklar Olsun Acun!” mask
Survivor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! “Mosmor Etti” Tek Bir Cümleyle Her Şeyi Özetledi… “Yazıklar Olsun Acun!”
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! “Kerem Bürsin’i Mumla Arayacaksın!” Aldatma ve İhanet Deniyordu Ama… mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! “Kerem Bürsin’i Mumla Arayacaksın!” Aldatma ve İhanet Deniyordu Ama…
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Açıklaması! “Yeniden Gelecek” Deniyordu; Her Şey Yarım Yamalak Kaldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Açıklaması! “Yeniden Gelecek” Deniyordu; Her Şey Yarım Yamalak Kaldı! Neler Oluyor?
Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi, Ful Transparan Kıyafetiyle… Kasığına Kadar Açtı, Cesaretini Gösterdi! “Seda Sayan Yanında Bir Hiç!” mask
Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi, Ful Transparan Kıyafetiyle… Kasığına Kadar Açtı, Cesaretini Gösterdi! “Seda Sayan Yanında Bir Hiç!”
Survivor Nisa Vedasını Duyurdu! “Artık Çok Yoruldum, Bıktım!” Murat Ceylan, Acun Ilıcalı, Yönetim Kurulu… Kimse Durduramıyor! mask
Survivor Nisa Vedasını Duyurdu! “Artık Çok Yoruldum, Bıktım!” Murat Ceylan, Acun Ilıcalı, Yönetim Kurulu… Kimse Durduramıyor!
Emekli Vatandaşa Büyük Müjde Geliyor! Çifte Zam Kapıda; Tam Tamına 7800 Lira! Beklenen Açıklama Geldi… Düğmeye Basıldı! mask
Emekli Vatandaşa Büyük Müjde Geliyor! Çifte Zam Kapıda; Tam Tamına 7800 Lira! Beklenen Açıklama Geldi… Düğmeye Basıldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL