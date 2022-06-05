Seda Sayan’ın Programdan Kazancı Milyonları Şok Etti! Haftalık Deli Paralar Dönüyor; “Çağlar Karına Sahip Çık!” 100 Bin Değil, 200 Bin Değil…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın kazancı milyonları şok içerisinde bıraktı! Sabahların Sultanı Seda Sayan programından haftalık ücret alan Seda Sayan’ın “Deli kazanç” elde ettiği dönen paralarla birlikte ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine birçok kişi Çağlar Ökten’e göndermede bulunarak; “Çağlar karına sahip çık” yorumlarında bulundu! Ne 100 bin, ne 200 bin…
Normal şartlarda 7 Mayıs’ta Prag’ta evlenecek olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, yaşadıkları vize sorunlarından dolayı nikahlarını İstanbul’da yapmaya karar vermişlerdi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğünlerine ise Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. İkilin sessiz sedasız geçen düğünleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise Seda Sayan’ın programından elde ettiği kazanç şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.