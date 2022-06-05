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05 Haz 2022 - 12:09

Seda Sayan’ın Programdan Kazancı Milyonları Şok Etti! Haftalık Deli Paralar Dönüyor; “Çağlar Karına Sahip Çık!” 100 Bin Değil, 200 Bin Değil…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın kazancı milyonları şok içerisinde bıraktı! Sabahların Sultanı Seda Sayan programından haftalık ücret alan Seda Sayan’ın “Deli kazanç” elde ettiği dönen paralarla birlikte ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine birçok kişi Çağlar Ökten’e göndermede bulunarak; “Çağlar karına sahip çık” yorumlarında bulundu! Ne 100 bin, ne 200 bin…