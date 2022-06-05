Burcu Özberk’ten İç Çamaşırsız Pozlar Peş Peşe Geldi! Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! “Güzelliğinden Sadaka Ver Be!” Sosyal Medya…

En son FOX TV ekranlarında yer alan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, dizisinin bitimiyle birlikte soluğu Bali’de almıştı. Uzun bir Bali tatili yapan Burcu Özberk, çalışmaktan çok yorulduğunu dile getirmiş ve “Çalışmayı istemiyorum. En yakın zamanda yeniden tatil yapacağım” sözlerine ye vermişti. Şimdiyse Burcu Özberk’ten nefes kesen pozlar peş peşe geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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