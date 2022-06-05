- 05 Haz 2022 - 12:31 G: 05 Haz 2022 - 12:45

Burcu Özberk’ten İç Çamaşırsız Pozlar Peş Peşe Geldi! Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! “Güzelliğinden Sadaka Ver Be!” Sosyal Medya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk’ten peş peşe iç çamaşırsız pozlar geldi. Dekolteli kıyafetler giymekten kaçınmayan Burcu Özberk, yazın gelmesiyle birlikte adeta açıldı saçıldı. Cayır cayır yakan pozlar veren Burcu Özberk’e hayranları ise “Güzelliğinden sadaka ver be” yorumlarında bulundu! İşte Sosyal medyanın konuştuğu Burcu Özberk pozları…

En son FOX TV ekranlarında yer alan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, dizisinin bitimiyle birlikte soluğu Bali’de almıştı. Uzun bir Bali tatili yapan Burcu Özberk, çalışmaktan çok yorulduğunu dile getirmiş ve “Çalışmayı istemiyorum. En yakın zamanda yeniden tatil yapacağım” sözlerine ye vermişti. Şimdiyse Burcu Özberk’ten nefes kesen pozlar peş peşe geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Haz 2022 - 12:31 Ankara- Yaşam

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