Burcu Özberk’ten İç Çamaşırsız Pozlar Peş Peşe Geldi! Açıldı Saçıldı; Cayır Cayır Yaktı! “Güzelliğinden Sadaka Ver Be!” Sosyal Medya…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk’ten peş peşe iç çamaşırsız pozlar geldi. Dekolteli kıyafetler giymekten kaçınmayan Burcu Özberk, yazın gelmesiyle birlikte adeta açıldı saçıldı. Cayır cayır yakan pozlar veren Burcu Özberk’e hayranları ise “Güzelliğinden sadaka ver be” yorumlarında bulundu! İşte Sosyal medyanın konuştuğu Burcu Özberk pozları…
En son FOX TV ekranlarında yer alan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, dizisinin bitimiyle birlikte soluğu Bali’de almıştı. Uzun bir Bali tatili yapan Burcu Özberk, çalışmaktan çok yorulduğunu dile getirmiş ve “Çalışmayı istemiyorum. En yakın zamanda yeniden tatil yapacağım” sözlerine ye vermişti. Şimdiyse Burcu Özberk’ten nefes kesen pozlar peş peşe geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.