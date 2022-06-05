Survivor Sude Sonunda Sessizliğini Bozdu! Sevgilisi Mert Öcal Öyle Bir Yorum Yaptı Ki… Donup Kalındı! “Bu Kadarı da Şov!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude Burcu en sonunda sessizliğini bozdu! Sevgilisi Mert Öcal, Sude Burcu’nun bu paylaşıma öyle bit yorumda bulundu ki, gören resmen donup kaldı! İşte milyonlara “Bu kadarı da şov” dedirten o olay!
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Sude Burcu, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Sevgilisi Mert Öcal’ın yanında soluğu alan Sude Burcu, birlikte tatil yaptıklarını da sosyal medya üzerinden duyurmuşlardı. Aşklarına kaldıkları yerden devam eden Sude Burcu ve Mert Öcal, en sonunda Survivor yarışması hakkında sessizliğini bozdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.