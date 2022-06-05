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05 Haz 2022 - 12:56

Survivor Sude Sonunda Sessizliğini Bozdu! Sevgilisi Mert Öcal Öyle Bir Yorum Yaptı Ki… Donup Kalındı! “Bu Kadarı da Şov!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude Burcu en sonunda sessizliğini bozdu! Sevgilisi Mert Öcal, Sude Burcu’nun bu paylaşıma öyle bit yorumda bulundu ki, gören resmen donup kaldı! İşte milyonlara “Bu kadarı da şov” dedirten o olay!