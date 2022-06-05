Camdaki Kız Dizisinde Nalan – Hayri Evleniyor! Sedat’a Dünyanın Kazığı Nalan Tarafından Atılacak! Düğün Görüntüleri Basına Sızdı! Neler Oluyor?

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan’ın aşkı iyice körüklenmişti. Birbirlerine olan aşklarını itiraf etmeye hazır olan ikilinin düğün yaptıkları iddia edilince her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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