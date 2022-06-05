Camdaki Kız Dizisinde Nalan – Hayri Evleniyor! Sedat’a Dünyanın Kazığı Nalan Tarafından Atılacak! Düğün Görüntüleri Basına Sızdı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da büyük bomba patlak verdi! Nalan ve Hayri’nin evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Sedat’a dünyanın kazığının Nalan tarafından atılınca; ortalık çok fena karıştı! Düğün görüntülerinin basına sızmasıyla birlikte milyonların ağzı açık kaldı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan’ın aşkı iyice körüklenmişti. Birbirlerine olan aşklarını itiraf etmeye hazır olan ikilinin düğün yaptıkları iddia edilince her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.