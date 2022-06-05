Yasak Elma Dizisinde Yaprak Dökümü Başladı! Çağatay, Kumru Derken O İsimde Veda Ettiğini Duyurdu! Yeni Sezon Allah’a Emanet…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yaprak dökümü resmen başladı! Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay’ın ve Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz’ın diziden ayrılacağı konuşulmuştu ama gelen son dakika haberi görenlerin “Yeni sezon belli ki Allah’a emanet” yorumlarını yaptırdı! Peki, Yasak Elma dizisinden hangi isim ayrıldı?
Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Sezon finaline ramak kalan başarılı dizide Eda Ece’nin yeni sezonda olacağı kesinleşirken; diğer isimler için belirsizlik çanları çalmaya başlamıştı. Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz’dan sonra bomba bir ismin programdan çıkacağı gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.