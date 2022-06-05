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05 Haz 2022 - 13:56

Yasak Elma Dizisinde Yaprak Dökümü Başladı! Çağatay, Kumru Derken O İsimde Veda Ettiğini Duyurdu! Yeni Sezon Allah’a Emanet…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yaprak dökümü resmen başladı! Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay’ın ve Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz’ın diziden ayrılacağı konuşulmuştu ama gelen son dakika haberi görenlerin “Yeni sezon belli ki Allah’a emanet” yorumlarını yaptırdı! Peki, Yasak Elma dizisinden hangi isim ayrıldı?