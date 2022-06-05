42’lik Petek Dinçöz İç Çamaşırsız Pozlarıyla Büyüledi! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Gören Tanıyamıyor; Açıldı Saçıldı…
Son zamanların gündemden adı düşmek nedir bilmeyen 42 yaşındaki Petek Dinçöz, görenleri büyük bir şok içerisinde bıraktı! İç çamaşırı giymeyen Petek Dinçöz, kusursuz fiziğiyle bir bakanı bir daha baktırdı. Görenlerin tanıyamadığı Petek Dinçöz, dekolteli kıyafetleriyle hayranlarından tam not aldı! Birçok kişi ise Petek Dinçöz’e “Boşanmak sana yaradı” yorumlarında bulundu! İşte Petek Dinçöz’den gelen nefes kesici pozlar…
Geçtiğimiz aylarda Serkan Kadoloğlu’yla yollarını ayıran Petek Dinçöz, boşanma sonrasında hemen Miami’ye taşınmıştı. Serkan Kadoloğlu’ndan Ebru Gündeş’in olaylı bir biçimde ayrıldığı Reza Zarrab için boşandığı konuşulan Petek Dinçöz, şok etkisi yaratmıştı. Reza Zarrab’ın Miami’den Petek Dinçöz’e ev aldığına dair iddialarda çıkmıştı ama Reza Zarrab cephesi hemen bu iddiaları yalanlamıştı. Peki, Petek Dinçöz nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.