Survivor Evrim’in All Star’dan Haftalık Kazandığı Para Açıklandı! Resmen Paraya Para Demiyor! Sadece 5 Ayda… Ne 300 Bin Lira, Ne 400 Bin Lira…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir kez daha adını duyuran Evrim Keklik, gündemi salladı geçti! All Star’dan kazandığı haftalık ücretin ortaya çıkmasıyla birlikte milyonlarca seyirci neye uğradığını şaşırdı! Resmen parayı kıran Evrim Keklik’in sadece 5 ay içerisinde kazandığı ne 100 bin lira, ne 300 bin lira… Peki, Evrim Keklik All Star’da ne kadar kazanç sağladı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ‘dünyanın en zor yarışması’ Survivor All Star’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Her bölümü izlenme rekorları kıran Survivor’da dokunulmazlık, iletişim ve ödül oyunları seyircileri ekranlara kilitliyor. Sevilerek takip edilen yarışmaya Mavi takımda başlayan ama daha sonra Kırmızı takıma geçen Evrim Keklik’in haftalık kazancını ve aylık kazancını duyunlar şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.