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05 Haz 2022 - 23:32

Survivor Evrim’in All Star’dan Haftalık Kazandığı Para Açıklandı! Resmen Paraya Para Demiyor! Sadece 5 Ayda… Ne 300 Bin Lira, Ne 400 Bin Lira…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir kez daha adını duyuran Evrim Keklik, gündemi salladı geçti! All Star’dan kazandığı haftalık ücretin ortaya çıkmasıyla birlikte milyonlarca seyirci neye uğradığını şaşırdı! Resmen parayı kıran Evrim Keklik’in sadece 5 ay içerisinde kazandığı ne 100 bin lira, ne 300 bin lira… Peki, Evrim Keklik All Star’da ne kadar kazanç sağladı?